СК возбудил дело в связи с гибелью пяти туристов при восхождении на Эльбрус 

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По информации СК, 23 сентября группа из 23 человек начала восхождение на Эльбрус. Четыре человека отказались от дальнейшего подъёма и спустились вниз. Оставшиеся 19 человек, несмотря на портящуюся погоду, продолжили подъём.

— Примерно в 14 часов начались сильный ветер и пурга, группа оказалась в условиях плохой видимости до одного м и температуры ниже минус 20 градусов. На спуске по решению гидов группа разделилась. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным, из-за переохлаждения, – сообщили в СК.

Среди погибших – спортсмены Тольятти, Якутска, Санкт-Петербурга, Тюмени и Екатеринбурга. Оставшихся альпинистов эвакуировали спасатели, с пострадавшими работают врачи. Следователи осматривают тела погибших и допрашивают свидетелей.