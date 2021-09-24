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24 сентября 2021, 19:32 0

СК возбудил дело в связи с гибелью пяти туристов при восхождении на Эльбрус 

В восхождении участвовали 19 человек

СК возбудил дело в связи с гибелью пяти туристов при восхождении на Эльбрус 
Фото: 07.mchs.gov.ru

24 сентября, в пятницу, следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью пяти туристов на Эльбрусе, сообщает ТАСС. Дело квалифицируется как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации СК, 23 сентября группа из 23 человек начала восхождение на Эльбрус. Четыре человека отказались от дальнейшего подъёма и спустились вниз. Оставшиеся 19 человек, несмотря на портящуюся погоду, продолжили подъём.

— Примерно в 14 часов начались сильный ветер и пурга, группа оказалась в условиях плохой видимости до одного м и температуры ниже минус 20 градусов. На спуске по решению гидов группа разделилась. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным, из-за переохлаждения, – сообщили в СК.

Среди погибших – спортсмены Тольятти, Якутска, Санкт-Петербурга, Тюмени и Екатеринбурга. Оставшихся альпинистов эвакуировали спасатели, с пострадавшими работают врачи. Следователи осматривают тела погибших и допрашивают свидетелей.

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#МЧС #происшествия

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