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24 сентября 2021, 18:04 7

Михаил Дегтярёв вступил в должность губернатора Хабаровского края

Во время голосования он набрал 56,81 % голосов

Михаил Дегтярёв вступил в должность губернатора Хабаровского края
Фото: rbc.ru

В пятницу, 24 сентября, Михаил Дегтярёв вступил в должность губернатора Хабаровского края, церемония инаугурации прошла в Хабаровском краевом музыкальном театре. Кроме того, трансляция велась на YouTube, сообщает РБК Pro.

С середины июля 2020 года, после отстранения от должности Сергея Фургала, Дегтярёв стал временно исполняющим обязанности губернатора края. До этого Михаил Дегтярёв был депутатом Госдумы от партии ЛДПР.

Сообщают, что Дегтярёв победил во время трёхдневного голосования с результатом 56,81 %, что составило 235 607 голосов. Его ближайший соперник справедливоросс Марина Ким получила 25,39 %. Третье место в выборах главы Хабаровского края занял член Партии пенсионеров Владимир Парфёнов с 10,02 %, замкнул список кандидат от партии «Родина» Бабек Мамедов – 3,53 %.

Явка на выборах губернатора региона составила 43,82 %. Новый глава Хабаровского края назвал показатели явки доказательством доверия россиян к выборам.

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#выборы #Дальний Восток

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    Сегодня Михаил Дегтярёв официально вступил в полномочия главы региона. Церемония прошла в Музыкальном театре. Не обошлось и без конфуза — губернаторскую цепь, которую традиционно вешают на шею победителя выборной гонки, так и не нашли.

    Winstone 3 часа назад

    на не конкурентных выборах, победил и то путем вбросов и фальсификаций.... истинный едросс..

    8

    АК 4 часа назад

    Это знак, что он тут проездом на один срок не более

    Жанна 26 минут назад

    ответ на комментарий Жанна

    22-го числа разбился, у людей поминки, третий день, а тут веселье, покатушки на мерседесах, пляски

    https://www.dvnovosti.ru/khab/2021/09/24/134340/#comments

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    Автобусный маршрут незаметно ликвидировала хабаровская мэрия

    Речь идет об автобусе № 42, который следовал от Дворца профсоюзов до улицы Выборгской. Решение о его закрытии городская администрация приняла 16 сентября этого года, и со вчерашнего дня маршрут больше не действует в Хабаровске. Пассажирам , правда, об этом почему-то не сообщили.

    Поражает, что в мэрии транспортный отдел всё делает втихушку. Закрыли сегодня 42-й маршрут, причем соответствующее постановление было издано еще 16 сентября, но на сайте мэрии нет ни одной новости об этом. Предупредить людей... а зачем, правда? Сами как-нибудь узнают.

    https://www.dvnovosti.ru/khab/2021/09/22/134237/

  • retrogr

    retrogr
    7 часов назад

    прикольно там голоса ему натягивали. на участках по 100% явки пришлось рисовать.внаглую мухлевали

  • retrogr

    retrogr
    7 часов назад

    стандартную схему скорее всего провернули,поменяли итоги дырявого с ким

  • Karasik

    Karasik
    7 часов назад

    МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ...

    ну вступил и вступил.

  • Авантыч

    Авантыч
    5 часов назад

    retrogr

    А что тогда Едру не натянули и не мухлевали? КПРФ победили по %

    Или это другое? И не укладывается в голову либерды?

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    а у гов..дры всё в головке уложилось правильными слоями?)) чмокни мну в беретик ваня

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