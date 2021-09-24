Михаил Дегтярёв вступил в должность губернатора Хабаровского края

С середины июля 2020 года, после отстранения от должности Сергея Фургала, Дегтярёв стал временно исполняющим обязанности губернатора края. До этого Михаил Дегтярёв был депутатом Госдумы от партии ЛДПР.

Сообщают, что Дегтярёв победил во время трёхдневного голосования с результатом 56,81 %, что составило 235 607 голосов. Его ближайший соперник справедливоросс Марина Ким получила 25,39 %. Третье место в выборах главы Хабаровского края занял член Партии пенсионеров Владимир Парфёнов с 10,02 %, замкнул список кандидат от партии «Родина» Бабек Мамедов – 3,53 %.

Явка на выборах губернатора региона составила 43,82 %. Новый глава Хабаровского края назвал показатели явки доказательством доверия россиян к выборам.