В Амурской области подтопленными остаются три дома и две дороги

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор Приамурья Василий Орлов поручил ускорить доставку топлива в пострадавшие от паводка сёла, начать отопительный сезон в Сергеевке и, если необходимо, – в Маркове, сообщили в правительстве области.

— Отопление в многоквартирных домах Сергеевки должно появиться к субботе. Жители жалуются на холод и сырость. Летом эти дома стояли в воде, причины жалоб понятны. Необходимо также дополнительно просушить подвалы и провести их дезинфекцию, – поручил Василий Орлов.

Сейчас затопленными в области остаются три дома и две дороги. За прошлые сутки дорожники восстановили два участка региональных и один участок местной дороги. Комиссия по оценке ущерба обследовала дома в 12 муниципалитетах, сейчас составляется сметная документация. В пострадавших домах осталось отремонтировать пять печей. На покупку и ремонт жилья направили больше 640 миллионов рублей.

— С этими людьми нужно отработать индивидуально. Если нужно, помочь им как с выбором жилья, так и с оформлением необходимых документов. Эту работу нам нужно завершить к концу октября. К этому времени все жители ПДП должны уже отпраздновать новоселье, – сказал губернатор.

Особое внимание глава региона поручил обратить на многодетных, пожилых и маломобильных жителей пострадавших территорий.