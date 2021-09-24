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24сентября
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сегодня, 17:11 1

Василий Орлов поручил обратить внимание на сельскохозяйственные дороги

В правительстве области обсудили развитие сельского хозяйства

Василий Орлов поручил обратить внимание на сельскохозяйственные дороги
Фото: pixabay.com

На общественном совете при министерстве сельского хозяйства обсудили строительство жилья, развитие социальной инфраструктуры и программу комплексного развития сельских территорий, сообщает правительство Амурской области.

— Программа «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области» реализуется с 2020 года. Она направлена на повышение качества жизни и сокращение темпов убыли сельского населения, а также на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, отнесенных к сельской территории, – сказал министр сельского хозяйства области Олег Турков.

Министр рассказал, что работу по программе ведут – в Тамбовском районе в прошлом году построили три жилых дома, в этом году строят ещё три. Трём семьям планируют выдать социальную выплату для строительства жилья.

Благодаря региональной программе молодым семьям помогают купить свой дом. Социальную выплату предоставляют участникам льготного ипотечного кредитования. В прошлом году социальной помощью воспользовались 87 семей, в 2021 году – 18.

Губернатор области Василий Орлов рекомендовал участникам общественного совета правильно расставить приоритеты и как можно эффективнее распределить финансы, чтобы поддержать сельскохозяйственную отрасль.

— Сельскохозяйственной отрасли мы сегодня уделяем достаточно много внимания и финансировать стараемся в соответствии со всеми запросами. Тема развития сельских территорий – очень важная и актуальная для нашего региона. Особое внимание здесь следует уделить сельскохозяйственным дорогам, ведь это основные объекты, по которым возникают вопросы у населения и сельхозтоваропроизводителей. Нужно учесть все ошибки и проработать с профильными организациями и ведомствами вопросы от проектирования объектов до их ввода в эксплуатацию, – заключил Василий Орлов.

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#губернатор #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • йошкин кит

    йошкин кит
    9 минут назад

    Хоть там то дороги не трогайте. Итак ездить негде

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