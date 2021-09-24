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24 сентября 2021, 20:08 0

В Амурской области пару осудили за сбыт наркотиков через интернет

Виновных приговорили к шести годам

В Амурской области пару осудили за сбыт наркотиков через интернет
Фото: pixabay.com

Городской суд Белогорска вынес приговор двум жителям города – 39-летнему мужчине и 29-летней женщине. Их признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в интернете.

Суд установил, что в октябре 2019 года женщина увидела предложение о работе курьером. Позвонив по номеру, ей предложили перейти в Telegram. В переписке осуждённой сообщили, что она должна получать посылки с наркотиками по почте, расфасовывать по дозам и делать «закладки» за денежное вознаграждение.

Девушка согласилась и предложила сожителю помочь ей. Они расфасовали товар, спрятали по городу и выгрузили фотографии. Но на этом их преступная деятельность закончилась: полиция изъяла наркотики, а задержанные отправились на скамью подсудимых.

Осуждённые сотрудничали с судом, вину признали, раскаялись и получили по шесть лет каждый.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а к женщине, учитывая наличие у неё малолетних детей и привлечение её к уголовной ответственности впервые, судом применена отсрочка наказания до достижения детьми 14-летнего возраста, сообщает прокуратура Амурской области.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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