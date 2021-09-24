Валентина Калита покидает пост руководителя Амурского ИРО

За подтверждением этой информации корреспондент Амур.инфо обратился в министерство образования и науки региона. Там сообщили, что в АмИРО не подтверждают эту информацию, но и не опровергают.

Напомним, что с 2015 по 2020 годы Валентина Сергеевна Калита была мэром Благовещенска. На этом посту её сменил Олег Имамеев.