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сегодня, 17:03 4

Валентина Калита покидает пост руководителя Амурского ИРО

Экс-мэр Благовещенска планирует работать в Законодательном собрании Амурской области

Валентина Калита покидает пост руководителя Амурского ИРО

В пятницу, 24 сентября, редакции Амур.инфо из своих источников стало известно о том, что бывший мэр Благовещенска, а ныне ректор Амурского института развития образования сообщила коллективу о своём уходе с этой должности. Валентина Сергеевна в дальнейшем планирует работать в Законодательном собрании Амурской области.

За подтверждением этой информации корреспондент Амур.инфо обратился в министерство образования и науки региона. Там сообщили, что в АмИРО не подтверждают эту информацию, но и не опровергают.

Напомним, что с 2015 по 2020 годы Валентина Сергеевна Калита была мэром Благовещенска. На этом посту её сменил Олег Имамеев.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Мира

    Мира
    39 минут назад

    Может лучше уже на пенсию?!

  • inoy

    inoy
    36 минут назад

    сейчас модно только ногами вперед

  • Leg

    Leg
    34 минуты назад

    может лучше не надо, а? или это "ля шанс финаль"?

    хватит уже. ну правда. дайте молодым и активным себя реализовать

  • Tуман

    Tуман
    24 минуты назад

    Может она кофе будет приносить Косте?

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