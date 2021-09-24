Валентина Калита покидает пост руководителя Амурского ИРО
Экс-мэр Благовещенска планирует работать в Законодательном собрании Амурской области
В пятницу, 24 сентября, редакции Амур.инфо из своих источников стало известно о том, что бывший мэр Благовещенска, а ныне ректор Амурского института развития образования сообщила коллективу о своём уходе с этой должности. Валентина Сергеевна в дальнейшем планирует работать в Законодательном собрании Амурской области.
За подтверждением этой информации корреспондент Амур.инфо обратился в министерство образования и науки региона. Там сообщили, что в АмИРО не подтверждают эту информацию, но и не опровергают.
Напомним, что с 2015 по 2020 годы Валентина Сергеевна Калита была мэром Благовещенска. На этом посту её сменил Олег Имамеев.
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