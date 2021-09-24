В Амурской области ожидается переменная облачность

В Приамурье завтра будет облачно и преимущественно без осадков. В Шимановском, Сковородинском и Архаринском районах возможен дождь.

В Сковородине малооблачно, после обеда небольшой дождь. К вечеру разъяснится. Ночью температура +5°С…+6°С, днём +10°С…+17°С. Ветер восточный и юго-восточный, 2-6 метров в секунду.

В Тынде завтра малооблачно, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +4°С…+7°С, днём +12°С…+15°С. Ветер в основном восточный, 4 метра в секунду.

В Свободном весь день будет ясная осенняя погода. Ночью температура +8°С…+10°С, днём +12°С…+18°С. Ветер южный, 4-6 метров в секунду.

В Шимановске завтра ясно, ночью небольшой дождь. Ночью температура +9°С…+11°С, днём +12°С…+17°С. Ветер юго-западный и южный, 3-9 метров в секунду.

В Зее пасмурно, без осадков. Ночью температура +9°С…+11°С, днём +12°С…+15°С. Ветер восточный и юго-восточный, 3-5 метров в секунду.

В Райчихинске облачно с прояснениями. Ночью температура +8°С…+11°С, днём +13°С…+16°С. Ветер южный, восточный и юго-восточный, 2-5 метров в секунду.

В Архаре пасмурно, небольшой дождь. Ночью температура +9°С…+10°С, днём +11°С…+14°С. Ветер восточный и юго-восточный, 3-5 метров в секунду.

В Завитинске утром пасмурно, к обеду разъяснится. Ночью температура +9°С…+11°С, днём +12°С…+16°С. Ветер южный и юго-восточный, 3-5 метров в секунду.

В Белогорске облачно с прояснениями. Ночью температура +9°С…+12°С, днём +13°С…+18°С. Ветер южный и юго-восточный, 3-6 метров в секунду.

В Благовещенске утром облачно, днём ясно. Ночью температура +9°С…+10°С, днём +11°С…+17°С. Ветер южный и юго-восточный, 3-7 метров в секунду.

Давление достигнет 756-758 миллиметров ртутного столба. Ночью влажность поднимется до 88 %, днём будет 70-80 %.

День продлится 12 часов 1 минуту. Взойдёт солнце в 06:20, а зайдёт в 18:21. Луна стареющая, взойдёт в 20:06, зайдёт в 10:40.

Геомагнитная ситуация в норме.

Прогноз составлен по данным Gismeteo.