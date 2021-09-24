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24сентября
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сегодня, 16:08 3

В Амурской области арестовали начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД

Двое его подчинённых арестованы, двое других находятся под домашним арестом

В Амурской области арестовали начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД
Фото: Благовещенский городской суд Амурской области

Благовещенский городской суд Амурской области избрал меру пресечения фигурантам дела о взятке от владельца игорного бизнеса.

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского УМВД Анатолий Шаренко подозревается в покушении на получение взятки, а четверо других полицейских из его управления – в получении взятки. Это является совершением особо тяжкого преступления против государственной власти и интересов государственной службы, за которое судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Кроме того, они подозреваются в совершении преступления средней тяжести против государственной власти и интересов государственной службы, за которое судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, а также в совершении преступления против собственности, за совершение которого судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Уголовное дело находится в первоначальной стадии расследования, когда следствие занимается сбором и закреплением доказательств. Поэтому суд избрал в отношении подозреваемых А. Николаи, А. Бабичука и А. Шаренко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 ноября 2021 года, а для подозреваемых А. Аржаных и А. Кругликова меру пресечения в виде домашнего ареста по месту проживания сроком на два месяца, то есть до 21 ноября 2021 года, сообщается на официальном сайте Благовещенского городского суда Амурской области.

Справка АИ

По версии следствия, подозреваемые в начале июня 2021 года получили взятку от представителя игорного заведения, осуществляющего незаконную деятельность в сфере проведения азартных игр в Благовещенске, за то, что они не будут вмешиваться в эту деятельность и не будут собирать доказательства для возбуждения уголовного дела в отношении организаторов заведения. Кроме того, подозреваемые, находясь в помещении игорного заведения, открыто похитили имущество, продукты питания и алкогольную продукцию на сумму около 12 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области.

Напомним, что утром 24 сентября Амур.инфо сообщило, что начальник УМВД России по Амурской области отстранил от службы Анатолия Шаренко.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Дан

    Дан
    1 час назад

    Какая прэлесть!!! Мож, фсё-таки уменьшится число подпольных заведений и пивнушек возле школ. Миня страшно волнует, шо такое сикретное находится в подвале "Чайки" супротив Харбина, где ярко мегают лампочки, стоят видеокамеры и светится цифра 24. А исчё миня интирисует владелей пивнушки с названием "напитки под рыбку" в конце дома 2а по ул. Дьяченко в 20 метрах от школы. Миня много чё интересует, но г-н бывшый нач МВД, к каторому я однажды задал ети вапросы, сказал нитваёдело.

  • Мира

    Мира
    36 минут назад

    Интересно, есть у них наградное оружие?

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    3 минуты назад

    Шаренко не является начальником Управления БЭП,а нач.отделения. Начальника Управления отправили на пенсию. Плохие у вас источники.

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