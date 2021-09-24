Проверка слуха: в Благовещенском аэропорту планируют сокращать персонал

В пятницу, 24 сентября, в редакцию Амур.инфо обратился читатель, пожелавший остаться инкогнито. Он рассказал, что персонал Благовещенского аэропорта планируют частично сокращать за счет перераспределения функций. Редакция постаралась разобраться в этом вопросе.

— Говорят, что будут менять инструкции (должностные – Прим. ред.), перераспределять функции. За счёт этого персонал будут сокращать, а кто сам не захочет уходить, будут предлагать варианты других должностей так, чтобы человек сам решил уйти. А ещё всё руководство поменяют, – рассказал читатель.

Для проверки этого слуха корреспондент Амур.инфо обратился в амурский минтранс и пресс-службу аэропорта. Там дали следующий ответ:

— Аэропорт Благовещенск вступает в новую стадию своего развития, повторюсь, – развития. С нового года к управлению приходит концессионер-инвестор компания ООО «АБС Благовещенск», с которой правительством региона подписано концессионное соглашение на 30 лет. В своей работе концессионер кроме строительства и модернизации аэропорта будет осуществлять управление аэропортовой деятельностью. Сейчас идёт формирование штатных единиц всех служб аэропорта с учётом прямого функционала авиапредприятия. Частично изменится технология работы воздушного порта, функции специалистов будут перераспределяться, вводиться новые штатные единицы. Сегодня уже численность коллектива растёт – не сокращается, принято около 30 специалистов служащих. Отмечу также, что по условиям концессии всем сотрудникам действующего предприятия будет предложена работа по профилю или с иными обязанностями в новой структуре.

Напомним, ранее стало известно, что новый аэропорт Благовещенска будет включать в себя: