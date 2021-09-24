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24 сентября 2021, 18:59 4

Проверка слуха: в Благовещенском аэропорту планируют сокращать персонал

В пресс-службе минтранса прокомментировали эту информацию

Проверка слуха: в Благовещенском аэропорту планируют сокращать персонал
Фото: пресс-служба министерства транспорта Амурской области

В пятницу, 24 сентября, в редакцию Амур.инфо обратился читатель, пожелавший остаться инкогнито. Он рассказал, что персонал Благовещенского аэропорта планируют частично сокращать за счет перераспределения функций. Редакция постаралась разобраться в этом вопросе.

— Говорят, что будут менять инструкции (должностныеПрим. ред.), перераспределять функции. За счёт этого персонал будут сокращать, а кто сам не захочет уходить, будут предлагать варианты других должностей так, чтобы человек сам решил уйти. А ещё всё руководство поменяют, – рассказал читатель.

Для проверки этого слуха корреспондент Амур.инфо обратился в амурский минтранс и пресс-службу аэропорта. Там дали следующий ответ:

— Аэропорт Благовещенск вступает в новую стадию своего развития, повторюсь, – развития. С нового года к управлению приходит концессионер-инвестор компания ООО «АБС Благовещенск», с которой правительством региона подписано концессионное соглашение на 30 лет. В своей работе концессионер кроме строительства и модернизации аэропорта будет осуществлять управление аэропортовой деятельностью. Сейчас идёт формирование штатных единиц всех служб аэропорта с учётом прямого функционала авиапредприятия. Частично изменится технология работы воздушного порта, функции специалистов будут перераспределяться, вводиться новые штатные единицы. Сегодня уже численность коллектива растёт – не сокращается, принято около 30 специалистов служащих. Отмечу также, что по условиям концессии всем сотрудникам действующего предприятия будет предложена работа по профилю или с иными обязанностями в новой структуре.

Напомним, ранее стало известно, что новый аэропорт Благовещенска будет включать в себя:

  • пассажирский терминал с пропускной способностью не менее 300 человек в час. Он будет оснащен тремя телетрапами и комфортным бизнес-залом. Из этого терминала будут осуществляться рейсы как международные, так и внутренние;
  • новый грузовой комплекс мощностью не менее 6 тысяч тонн грузов в год;
  • привокзальную площадь перед пассажирским терминалом на 600 парковочных мест.

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#областная власть #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    "Оккупанты?"

  • Gorojanka

    Gorojanka
    6 часов назад

    Очень давно хотели прибрать к частным рукам аэропорт путём акционирования.

    Видимо нашли другой путь. Построят или нет тот новый аэропорт бабка надвое сказала, а в управление ООО аэропорт передадут в новом году. Очень печально.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 часа назад

    Капитализм он такой

  • Жужжа

    Жужжа
    1 час назад

    Еще один АКС? Ню-ню, проходили: и златые горы, и кисельные берега. Итог: город-перекоп(((

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