Глава Пермского управления Следственного комитета покончил с собой

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

По предварительным данным, тело обнаружили коллеги, рядом нашли оружие. Полковник вернулся домой после совещания, на котором обсуждали расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский университет. По итогам заседания местных следователей отстранили от расследования.

22 сентября, в среду, в Пермь прибыл глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он навестил пострадавших и дал поручения следователям выяснить причины нападения на вуз. Также проверяется порядок получения лицензии на приобретение оружия нападавшим.

Глава СКР Пермского края Сергей Сарапульцев родился в 1967 году. Окончил Пермский вуз, где 20 сентября Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Сарапульцев служил в налоговой службе до 2002 года, а затем перешел в следственные органы прокуратуры. Главой пермского управления СКР назначен в июле 2018 года. Коллеги отзываются о нём как об опытном и знающем следователе. Имел наградной пистолет.