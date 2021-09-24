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24сентября
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сегодня, 16:23 2

Глава Пермского управления Следственного комитета покончил с собой

Трагедия произошла после совещания

Глава Пермского управления Следственного комитета покончил с собой
Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

Возглавляющий управление Следственного комитета России по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мёртвым, сообщает Лента.ру.

По предварительным данным, тело обнаружили коллеги, рядом нашли оружие. Полковник вернулся домой после совещания, на котором обсуждали расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский университет. По итогам заседания местных следователей отстранили от расследования.

22 сентября, в среду, в Пермь прибыл глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он навестил пострадавших и дал поручения следователям выяснить причины нападения на вуз. Также проверяется порядок получения лицензии на приобретение оружия нападавшим.

Глава СКР Пермского края Сергей Сарапульцев родился в 1967 году. Окончил Пермский вуз, где 20 сентября Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Сарапульцев служил в налоговой службе до 2002 года, а затем перешел в следственные органы прокуратуры. Главой пермского управления СКР назначен в июле 2018 года. Коллеги отзываются о нём как об опытном и знающем следователе. Имел наградной пистолет.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    53 минуты назад

    многим следует поучиться у него...

  • Алиса65

    Алиса65
    47 минут назад

    Может слишком много знал?

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