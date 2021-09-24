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24сентября
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Наталью Рудову обвинили в распространении наркотиков во время премии «Человек года–2021»

Правоохранители устроили проверку на премии из-за анонимного звонка

Наталью Рудову обвинили в распространении наркотиков во время премии «Человек года–2021»
Фото: tvcenter.ru

Недавно в концертном зале Барвиха luxury Village состоялась церемония награждения премии «Человек года–2021». Прямо во время мероприятия в зале появились сотрудники полиции, которые искали актрису Наталью Рудову. Правоохранители устроили проверку из-за анонимного звонка, пишет «Комсомольская правда».

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что в концертном зале Барвиха luxury Village актриса Наталья Рудова распространяет наркотики. Доказательств звонивший не предоставил. Тем не менее в случае подобных сообщений полицейским приходится проводить проверку.

Оперативники осмотрели зал и опросили некоторых артистов, присутствующих на премии. Полицейским не удалось найти какие-либо подтверждения информации из анонимного звонка. Саму Наталью Рудову на мероприятии они не обнаружили.

Как сообщил источник «КП», в полицию поступило несколько подобных звонков с разных номеров. Вероятно, у актрисы есть недоброжелатели, которые так пытаются ей досадить.

Представители актрисы отказались комментировать данную ситуацию.

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#происшествия #шоу-бизнес

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