Наталью Рудову обвинили в распространении наркотиков во время премии «Человек года–2021»
Правоохранители устроили проверку на премии из-за анонимного звонка
Недавно в концертном зале Барвиха luxury Village состоялась церемония награждения премии «Человек года–2021». Прямо во время мероприятия в зале появились сотрудники полиции, которые искали актрису Наталью Рудову. Правоохранители устроили проверку из-за анонимного звонка, пишет «Комсомольская правда».
Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что в концертном зале Барвиха luxury Village актриса Наталья Рудова распространяет наркотики. Доказательств звонивший не предоставил. Тем не менее в случае подобных сообщений полицейским приходится проводить проверку.
Оперативники осмотрели зал и опросили некоторых артистов, присутствующих на премии. Полицейским не удалось найти какие-либо подтверждения информации из анонимного звонка. Саму Наталью Рудову на мероприятии они не обнаружили.
Как сообщил источник «КП», в полицию поступило несколько подобных звонков с разных номеров. Вероятно, у актрисы есть недоброжелатели, которые так пытаются ей досадить.
Представители актрисы отказались комментировать данную ситуацию.
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