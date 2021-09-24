Наталью Рудову обвинили в распространении наркотиков во время премии «Человек года–2021»

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что в концертном зале Барвиха luxury Village актриса Наталья Рудова распространяет наркотики. Доказательств звонивший не предоставил. Тем не менее в случае подобных сообщений полицейским приходится проводить проверку.

Оперативники осмотрели зал и опросили некоторых артистов, присутствующих на премии. Полицейским не удалось найти какие-либо подтверждения информации из анонимного звонка. Саму Наталью Рудову на мероприятии они не обнаружили.

Как сообщил источник «КП», в полицию поступило несколько подобных звонков с разных номеров. Вероятно, у актрисы есть недоброжелатели, которые так пытаются ей досадить.

Представители актрисы отказались комментировать данную ситуацию.