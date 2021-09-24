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24сентября
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сегодня, 14:54 2

В Уссурийске на 10 суток арестовали актрису, которая пародировала представителя МВД Ирину Волк

На актрису из интернет-шоу Наливкина завели уголовное дело

В Уссурийске на 10 суток арестовали актрису, которая пародировала представителя МВД Ирину Волк
Фото: vladimir.bezformata.com

В Уссурийске на 10 суток арестовали актрису Ларису Кривоносову, которая в сатирическом интернет-сериале про Виталия Наливкина пародировала представителя МВД Ирину Волк, сообщает «Газета.Ru».

Как сообщил «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах, против неоднократно судимой Кривоносовой возбудили уголовное дело из-за систематического нарушения актрисой административного надзора. Актриса была арестована на 10 суток.

По информации источника, женщина имеет 7 судимостей за угрозы убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и истязание. При этом Кривоносова нарушала запрет покидать постоянное место жительства после 22 часов и не являлась на слушания в мировой суд.

Как сообщает UssurMedia, ранее в СМИ появились сведения о том, что Лариса Кривоносова получила 10 суток ареста за незаконное ношение формы сотрудника полиции, в которой в интернет-сериале она играла «представителя МВД».

Однако в МВД России по Уссурийску сообщили, что указанная информация не соответствует действительности. За данное нарушение актриса получила только штраф в размере одной тысячи рублей.

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#интернет #происшествия #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Путина кто только не пародирует и ничего, не обижается, даже в зале аплодирует. А здесь какая то тётя из МВД...

  • OT

    OT
    1 час назад

    Всех актеров снимающихся в гитлеровской форме и со свастикой арестовать и .....ну судья всегда найдет статью.

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