В Уссурийске на 10 суток арестовали актрису, которая пародировала представителя МВД Ирину Волк

Как сообщил «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах, против неоднократно судимой Кривоносовой возбудили уголовное дело из-за систематического нарушения актрисой административного надзора. Актриса была арестована на 10 суток.

По информации источника, женщина имеет 7 судимостей за угрозы убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и истязание. При этом Кривоносова нарушала запрет покидать постоянное место жительства после 22 часов и не являлась на слушания в мировой суд.

Как сообщает UssurMedia, ранее в СМИ появились сведения о том, что Лариса Кривоносова получила 10 суток ареста за незаконное ношение формы сотрудника полиции, в которой в интернет-сериале она играла «представителя МВД».

Однако в МВД России по Уссурийску сообщили, что указанная информация не соответствует действительности. За данное нарушение актриса получила только штраф в размере одной тысячи рублей.