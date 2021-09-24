Тигры, попавшие на камеры в Амурской области, скоро могут встретиться

Фото: скриншот видео центра «Амурский тигр»

Тигрица Елена и тигр из соседнего региона попали на кадры скрытой камеры в лесах Амурской области. Хищники ходят здесь одними и теми же маршрутами.

Специалисты центра «Амурский тигр», изучающие амурских тигров в дикой̆ природе с 2013 года, наблюдают за ареалом обитания и перемещением животных. Поскольку эти большие кошки находятся неподалёку друг от друга, есть вероятность, что они встретятся, поделились специалисты центра. https://www.instagram.com/p/CULmDNzLqxr/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/CULmDNzLqxr/?utm_source=ig_web_copy_link

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#животные #жизнь

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Виктория Большакова