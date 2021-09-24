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24сентября
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сегодня, 14:29 3

Кандидатуру Константина Дьяконова снова выдвинули на пост председателя амурского заксобрания

Сегодня состоялось заседание президиума

Кандидатуру Константина Дьяконова снова выдвинули на пост председателя амурского заксобрания
Фото: amur.er.ru

Сегодня на заседании президиума регионального совета отделения партии «Единая Россия» на пост председателя местного заксобрания выдвинули Константина Дьяконова. Депутат уже занимал эту должность, рассказали единороссы.

— Я очень благодарен своим коллегам по партии за то, что они доверили мне стать кандидатом на этот пост от лица «Единой России». Для меня работа на этой должности уже известная, ранее я уже возглавлял законодательное собрание. Если мою кандидатуру поддержат все депутаты, я буду рад работать со всеми фракциями, ведь мы все работаем на благо жителей Амурской области, – сказал Константин Дьяконов.

Также члены президиума определили, кого будут рекомендовать от лица единороссов в состав Совета Федерации. Большинством голосов выбрали советника губернатора Амурской области и основателя Фонда поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» Артёма Шейкина.

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#заксобрание

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    дифисит кадров у ЕР

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Дефицит кадров не только у едра. Во всём заксе некого выбрать!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    лживый Планктон снова стрелки кидает на другие партии

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