Кандидатуру Константина Дьяконова снова выдвинули на пост председателя амурского заксобрания

Сегодня на заседании президиума регионального совета отделения партии «Единая Россия» на пост председателя местного заксобрания выдвинули Константина Дьяконова. Депутат уже занимал эту должность, рассказали единороссы.

— Я очень благодарен своим коллегам по партии за то, что они доверили мне стать кандидатом на этот пост от лица «Единой России». Для меня работа на этой должности уже известная, ранее я уже возглавлял законодательное собрание. Если мою кандидатуру поддержат все депутаты, я буду рад работать со всеми фракциями, ведь мы все работаем на благо жителей Амурской области, – сказал Константин Дьяконов.

Также члены президиума определили, кого будут рекомендовать от лица единороссов в состав Совета Федерации. Большинством голосов выбрали советника губернатора Амурской области и основателя Фонда поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» Артёма Шейкина.