В Благовещенске мужчина украл ворота и калитку

Фото: pixabay.com

В полицию Благовещенска обратился местный житель. У мужчины 1961 года рождения злоумышленники украли часть металлического ограждения, а именно ворота и калитку. Общий ущерб составил 124 тысячи рублей.

Участковый предположил, что виновным в преступлении может оказаться другой местный житель – ранее судимый за подобное преступление мужчина 1979 года рождения. И оказался прав. Находящийся под административным надзором злоумышленник признался, что это он на телеге увез ворота и калитку в пункт приёма металлолома. Ворота изъяли и вернули законному владельцу. Калитку вернуть не удалось.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.