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24сентября
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сегодня, 14:08 0

В Благовещенске мужчина украл ворота и калитку

Общий ущерб от кражи составил 124 тысячи рублей

В Благовещенске мужчина украл ворота и калитку
Фото: pixabay.com

В полицию Благовещенска обратился местный житель. У мужчины 1961 года рождения злоумышленники украли часть металлического ограждения, а именно ворота и калитку. Общий ущерб составил 124 тысячи рублей.

Участковый предположил, что виновным в преступлении может оказаться другой местный житель – ранее судимый за подобное преступление мужчина 1979 года рождения. И оказался прав. Находящийся под административным надзором злоумышленник признался, что это он на телеге увез ворота и калитку в пункт приёма металлолома. Ворота изъяли и вернули законному владельцу. Калитку вернуть не удалось.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#происшествия

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