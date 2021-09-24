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24сентября
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сегодня, 13:41 0

Игорь Крутой рассказал о внебрачном сыне

Внебрачный сын Крутого сдал ДНК-тест, чтобы доказать родство

Игорь Крутой рассказал о внебрачном сыне
Фото: ruposters.ru

Не так давно стало известно, что у композитора Игоря Крутого есть внебрачный сын. В недавнем интервью музыкант рассказал про сына Якова Мирошникова, который впоследствии взял фамилию звёздного папы, пишет «СтарХит».

30-летний Яков узнал о своём настоящем отце, когда был подростком. О его происхождении ему рассказала мама, которой уже нет в живых. Долгие годы мальчика воспитывал отчим.

Все эти годы парень мечтал связаться с Крутым, но решился на это только недавно. Как-то Яков набрался смелости и позвонил Игорю Яковлевичу. Композитор удивился рассказу молодого человека, но не стал бросать трубку.

В программе «Судьба человека» Крутой рассказал, что предложил предполагаемому сыну сдать ДНК-тест, а потом уже решить, встречаться с ним или нет.

После подтверждения отцовства композитор признал Якова своим сыном. По его словам, он часто проводит время со своим наследником.

В июле сын Игоря Яковлевича тепло поздравил его с днем рождения, о чём Крутой рассказал своим подписчикам.

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#дети #шоу-бизнес

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