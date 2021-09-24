Игорь Крутой рассказал о внебрачном сыне
Внебрачный сын Крутого сдал ДНК-тест, чтобы доказать родство
Не так давно стало известно, что у композитора Игоря Крутого есть внебрачный сын. В недавнем интервью музыкант рассказал про сына Якова Мирошникова, который впоследствии взял фамилию звёздного папы, пишет «СтарХит».
30-летний Яков узнал о своём настоящем отце, когда был подростком. О его происхождении ему рассказала мама, которой уже нет в живых. Долгие годы мальчика воспитывал отчим.
Все эти годы парень мечтал связаться с Крутым, но решился на это только недавно. Как-то Яков набрался смелости и позвонил Игорю Яковлевичу. Композитор удивился рассказу молодого человека, но не стал бросать трубку.
В программе «Судьба человека» Крутой рассказал, что предложил предполагаемому сыну сдать ДНК-тест, а потом уже решить, встречаться с ним или нет.
После подтверждения отцовства композитор признал Якова своим сыном. По его словам, он часто проводит время со своим наследником.
В июле сын Игоря Яковлевича тепло поздравил его с днем рождения, о чём Крутой рассказал своим подписчикам.
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