Игорь Крутой рассказал о внебрачном сыне

30-летний Яков узнал о своём настоящем отце, когда был подростком. О его происхождении ему рассказала мама, которой уже нет в живых. Долгие годы мальчика воспитывал отчим.

Все эти годы парень мечтал связаться с Крутым, но решился на это только недавно. Как-то Яков набрался смелости и позвонил Игорю Яковлевичу. Композитор удивился рассказу молодого человека, но не стал бросать трубку.

В программе «Судьба человека» Крутой рассказал, что предложил предполагаемому сыну сдать ДНК-тест, а потом уже решить, встречаться с ним или нет.

После подтверждения отцовства композитор признал Якова своим сыном. По его словам, он часто проводит время со своим наследником.

В июле сын Игоря Яковлевича тепло поздравил его с днем рождения, о чём Крутой рассказал своим подписчикам.