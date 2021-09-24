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Супермодель Линда Евангелиста подала в суд на клинику после неудачной липосакции

Линда Евангелиста резко поправилась после косметической процедуры

Супермодель Линда Евангелиста подала в суд на клинику после неудачной липосакции
Фото: 101hairtips.com

Известная модель Линда Евангелиста рассказала о проблемах с весом. Звезда заявляет, что сильно поправилась из-за процедуры липосакции, сообщает ФАН.

За последние годы 56-летняя Линда Евангелиста заметно поправилась. Недавно супермодель опубликовала на странице в Instagram пост, в котором откровенно рассказала поклонникам, почему её внешность изменилась до неузнаваемости.

Она заявила, что её изуродовала процедура по сжиганию жира. По словам звезды, вместо уменьшения веса у неё стали расти жировые клетки.

Евангелиста ещё дважды обращалась к медикам, чтобы исправить ошибку, однако результата не последовало. За несколько лет она резко поправилась.

Модель призналась, что после неудачного преображения впала в депрессию и начала ненавидеть свое тело. Несколько лет она стыдилась выйти на улицу.

Как пишет «Лайф», недавно Евангелиста подала на клинику в суд и хочет начать новую жизнь. Поклонники супермодели поддержали Линду и отметили её смелость.

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#здоровье #медицина #суды #шоу-бизнес

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