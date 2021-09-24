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24сентября
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сегодня, 13:11 11

В Благовещенске закроют ещё три участка дорог

Зато там проложат новые трубы

В Благовещенске закроют ещё три участка дорог

Мэрия Благовещенска сообщает о новых перекрытиях дорог в городе. Сегодня, 24 сентября, в 13:00 перекрыли перекрёсток Артиллерийской и Амурской – здесь будут прокладывать инженерные сети. Откроют перекрёсток в час дня 2 октября.

С субботы, 25 сентября, с 21:00 до 06:00 воскресенья, 26 сентября, в Благовещенске полностью ограничат движение на участке улицы 50-летия Октября между Красноармейской и Октябрьской. Здесь тоже будут прокладывать трубы. При этом перекрёсток 50-летия Октября и Красноармейской будет открыт.

С 16:00 до 22:00 26 сентября специалисты будут ремонтировать сети на улице Зейской в районе пересечения с Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось о перекрытии улицы Зейской.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    ))))) зато, рассмешили ))) зашо?? нам это

  • Undertaker

    Undertaker
    4 часа назад

    Хорошие крепкие зимние морозы проверят эти новые трубы и дороги города)

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    4 часа назад

    А про полное перекрытие ул.Шевченко от ул.Ломаносова почему не пишите??? Калинина встала на протяжении 3-х кварталов.

  • йошкин кит

    йошкин кит
    4 часа назад

    Итить вас в коромысло, а где ездить??? Васе то хорошо, его на вертухе катают

  • ЕКВ

    ЕКВ
    4 часа назад

    Не дай бог внештатная ситуация и скорая с пожарной не пройдут. Дурдом!!!

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    Тут надо выбирать: или новые трубы, или старые дороги... )

  • Одисей

    Одисей
    2 часа назад

    на кой объясните мне перерыли одновременно все главные улицы города? 40 минут по прямой от Калинина до Чайковской по зейской добираюсь домой

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    успеть освоить деньги до конца года, качество тут не при чём)) заканчивать будут по морозу как Театральную в прошлом, весной она вся просела)) и появились у нас грунтовые воды (идеальная отмазка для всех прямых инста-эфиров). Количество техники в городе осталось прежним + - 5-6 единиц, кто работы проводит???? те же 5 шашлычников на тех же 5 катках...

  • Жужжа

    Жужжа
    51 минута назад

    Пора всех переводить на удаленку: лечить, тушить, ловить злодеев по телефону, работу работать по интернету, если перекопами не порвут кабель.

  • Мира

    Мира
    41 минута назад

    Господя, да када ж будет - то хозяин в городе нормальный, адекватный?!

  • Мира

    Мира
    39 минут назад

    Как термиты, взрыли все дороги, практически... Роют все кому не лень(

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