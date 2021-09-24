В Благовещенске закроют ещё три участка дорог

Мэрия Благовещенска сообщает о новых перекрытиях дорог в городе. Сегодня, 24 сентября, в 13:00 перекрыли перекрёсток Артиллерийской и Амурской – здесь будут прокладывать инженерные сети. Откроют перекрёсток в час дня 2 октября.

С субботы, 25 сентября, с 21:00 до 06:00 воскресенья, 26 сентября, в Благовещенске полностью ограничат движение на участке улицы 50-летия Октября между Красноармейской и Октябрьской. Здесь тоже будут прокладывать трубы. При этом перекрёсток 50-летия Октября и Красноармейской будет открыт.

С 16:00 до 22:00 26 сентября специалисты будут ремонтировать сети на улице Зейской в районе пересечения с Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось о перекрытии улицы Зейской.