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24сентября
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сегодня, 13:35 1

Приставы взыскали с коррупционера двухмиллионный штраф

Чтобы не получить более серьёзное наказание, должник выплатил всё в срок

Приставы взыскали с коррупционера двухмиллионный штраф
Фото: pexels.com

Благовещенец оплатил уголовный штраф после того, как только за дело взялись приставы. Должнику запретили выезд из страны и пригрозили заменить штраф другим видом наказания, сообщили в службе судебных приставов по Амурской области.

Задолженность коррупционера перед государством составила 2 миллиона 200 тысяч рублей. В отношении должника возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности по уголовному штрафу. Благовещенцу сообщили, что если он не выплатит штраф в указанный срок, то вид наказания изменят. Виновник необходимую сумму выплатил, решение суда было исполнено.

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#суды

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    вообще копейки

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