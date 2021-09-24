Приставы взыскали с коррупционера двухмиллионный штраф

Благовещенец оплатил уголовный штраф после того, как только за дело взялись приставы. Должнику запретили выезд из страны и пригрозили заменить штраф другим видом наказания, сообщили в службе судебных приставов по Амурской области.

Задолженность коррупционера перед государством составила 2 миллиона 200 тысяч рублей. В отношении должника возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности по уголовному штрафу. Благовещенцу сообщили, что если он не выплатит штраф в указанный срок, то вид наказания изменят. Виновник необходимую сумму выплатил, решение суда было исполнено.

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Илона Зарецкая