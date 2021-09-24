На маршрут в Благовещенске выйдет новый комфортабельный автобус

В Благовещенске на один из маршрутов выйдет новый автобус. Его приобретут на деньги из регионального и местного бюджетов. За два года автобусный парк города пополнился на 42 новых автобуса, сообщили в городской администрации.

— При обновлении парка автобусов мы приобретаем только современную технику. Это будет низкопольный автобус, где задняя накопительная площадка с входной дверью находятся на уровне посадочной площадки остановочного пункта. Салон сможет вместить порядка 70 пассажиров. Транспорт будет оснащен подъемным устройством и приспособлен для перевозки граждан маломобильной категории, мам с колясками. В новом автобусе также будет автоинформатор, объявляющий остановки, табло с бегущей строкой, а также видеорегистраторы, как в салоне, так и снаружи, – рассказали в отделе организации транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска.

За последние два года администрация города купила 13 новых автобусов, ещё на 29 новых авто обновили свой парк частные перевозчики. До этого автопарк обновлялся последний раз в 2015 году.