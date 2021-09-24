Писательница Карина Доронина обвинила Ксению Бородину в плагиате
Бородина разместила в своём блоге чужой текст
Ксения Бородина часто философствует в своём блоге. Но на днях писательница Карина Доронина заявила, что Ксения Бородина использовала её текст и не указала автора. Женщина считает, что телеведущая присвоила себе чужую интеллектуальную собственность, пишет «СтарХит».
Бородина на своей странице в Instagram часто поднимает различные темы. Недавно телеведущая опубликовала пост, в котором рассуждала о том, что нужно женщине для счастья.
Но позже выяснилось, что эти мысли принадлежат не Ксении, а писательнице Карине Дорониной. Женщина была возмущена, что Бородина просто скопировала её текст, не указав авторство.
По словам Дорониной, она прекрасно помнит, что писала это в марте 2019 года. В доказательство этого она опубликовала снимок своей публикации.
Писательницу поддержали её коллеги, которые заявили, что плагиаторов пора привлекать к ответственности. Сама Ксения Бородина пока не прокомментировала этот инцидент.
Телеведущую уже не в первый раз уличают в плагиате. Ксения часто копирует тексты из интернета и выдает чужие мысли за свои. При этом Бородину считают мудрой женщиной, способной дать грамотный совет на тему личной жизни.
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