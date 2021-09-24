Амурские студенты и школьники пока могут использовать «Пушкинскую карту» только в Благовещенске
В министерстве культуры Приамурья рассказали, где молодежь может ей воспользоваться
Начиная с 1 сентября молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет на портале «Госуслуги» может оформить «Пушкинскую карту». На нее будут начислены три тысячи рублей, на эти средства можно посетить культурные и досуговые мероприятия. Куда можно сходить в Амурской области и на что планируют тратить деньги студенты, разбирался корреспондент Амур.инфо.
На сегодняшний день в Приамурье для посещения доступны четыре учреждения, все они находятся в Благовещенске: Амурский областной краеведческий музей, Амурский областной театр кукол, Амурский областной театр драмы и Амурская областная филармония.
О своих планах на эту карту Амур.инфо рассказали некоторые студенты.
— «Пушкинскую карту» я сделала онлайн. А насчёт куда потрачу: планирую сходить в театр, да и в музее давно не была. Единственный минус – в Благовещенске мало где можно использовать карту, – поделилась планами Софья Грекова, студентка Дальневосточного ГАУ.
— Я скачала приложение «Культура». На оформление виртуальной карты потратила меньше пяти минут. Физически карту смогу получить только после 1 октября. Потратить её можно на любое мероприятие, указанное на сайте «культура.рф». Причем для каждого региона этот список отдельный – у нас он небольшой. К сожалению, в этот список кино не входит (смеётся). Я вот планирую свою карту потратить на спектакли, на которые уже давно хочу сходить. Один билет уже купила, кстати, – рассказала Ангелина Медведева, амурчанка и студентка ДВФУ.
В пресс-службе министерства культуры и национальной политики Амурской области сказали о том, что есть планы по расширению перечня учреждений для посещения по «Пушкинской карте» как в Благовещенске, так и на территории всей области.
— Номинал карты составляет три тысячи рублей. Потратить «культурные» рубли можно до конца этого года. А 1 января на карту зачислят уже пять тысяч рублей, – добавили в амурском минкульте.
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