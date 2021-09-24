Беременную певицу Нюшу ограбили в Испании

В своём блоге певица сообщила, что их машину ограбили, пока они гуляли и фотографировались в парке Барселоны. По словам звезды, злоумышленники разбили заднее стекло автомобиля и забрали из багажника сумки с вещами и документами.

Певица и её супруг надеялись, что грабители выбросили их документы где-то поблизости, ведь они не представляют для них ценности. Однако паре не повезло. Нюше и Игорю Сивову пришлось обратиться в консульство и сделать временные документы.

Беременная певица признаётся, что старается относиться к таким ситуациям философски. Она отметила, что для их семьи «это символизирует некое обнуление».

В скором времени 30-летняя певица ожидает рождения второго ребёнка. У них с мужем уже подрастает двухлетняя дочь Симба.

Нюша легко переносит беременность, занимается йогой, путешествует и посещает светские мероприятия, а также устраивает фотосессии, на которых демонстрирует свой растущий животик.