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24сентября
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сегодня, 11:21 3

Беременную певицу Нюшу ограбили в Испании

На отдыхе в Барселоне у Нюши похитили вещи и документы

Беременную певицу Нюшу ограбили в Испании
Фото: popcornnews.ru

Певица Нюша сейчас вместе с семьёй отдыхает в Испании. Своим поклонникам в Instagram артистка рассказала, что стала жертвой грабителей, сообщает «Пятый канал».

В своём блоге певица сообщила, что их машину ограбили, пока они гуляли и фотографировались в парке Барселоны. По словам звезды, злоумышленники разбили заднее стекло автомобиля и забрали из багажника сумки с вещами и документами.

Певица и её супруг надеялись, что грабители выбросили их документы где-то поблизости, ведь они не представляют для них ценности. Однако паре не повезло. Нюше и Игорю Сивову пришлось обратиться в консульство и сделать временные документы.

Беременная певица признаётся, что старается относиться к таким ситуациям философски. Она отметила, что для их семьи «это символизирует некое обнуление».

В скором времени 30-летняя певица ожидает рождения второго ребёнка. У них с мужем уже подрастает двухлетняя дочь Симба.

Нюша легко переносит беременность, занимается йогой, путешествует и посещает светские мероприятия, а также устраивает фотосессии, на которых демонстрирует свой растущий животик.

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#происшествия #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    6 часов назад

    ограбили - это когда с ножом к горлу забрали вещи, без ведома владельца это кража

  • DrDimon

    DrDimon
    5 часов назад

    С ножом к горлу - это разбой, юристы доморощенные.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 часа назад

    Хорошо,что новость про изнасилование Нюшы Карласом Пучдемоном Казамажо не подтвердилась официальными источниками Испании на платформе Амур-инфо.

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