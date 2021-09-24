В амурском селе людей заменят роботы

В животноводческом комплексе села Грибское Благовещенского района установят доильных роботов. «Агрофирма АНК» первой в области приобрела подобных «помощников». Как рассказали в пресс-службе администрации района, это позволит ежедневно получать на 10 тонн молока больше.

— Такие машины установили в рамках проекта под названием «Модернизация животноводческого комплекса "МилАНКа" села Грибское с возможностью дополнительного размещения 400 фуражных голов КРС молочного направления», – добавили в пресс-службе.

Новые доильные роботы и сопутствующее оборудование обошлись предприятию почти в 200 миллионов рублей. Оплата проекта переоборудования животноводческого комплекса проводится по системе лизинга. К концу октября планируют запустить четырёх роботов, что позволит увеличить производительность производства молока с 25 до 35 тонн в день.

Модернизация коровника, помимо установки роботов, включает в себя строительство новых хозяйственных построек, лаборатории. Кроме того, планируется приобрести 400 голов высокоудойного скота. Кстати, 200 бурёнок уже стоят в стойлах.

Завершить проект планируют к концу этого года.