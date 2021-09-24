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24сентября
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Веру Брежневу и Альбину Джанабаеву не пригласили на день рождения свекрови

Братья Меладзе пришли на 87-летие матери без своих жён

Веру Брежневу и Альбину Джанабаеву не пригласили на день рождения свекрови
Фото: fotkaew.ru

Маме Константина и Валерия Меладзе на днях исполнилось 87 лет. По этому поводу братья устроили торжественный ужин в ресторане, куда пригласили самых близких людей. Однако Веру Брежневу и Альбину Джанабаеву мужья на праздник не позвали, сообщает Woman.

Дочь Валерия Меладзе Арина опубликовала видео с праздника, на котором её любимая бабушка задувает свечи на праздничном торте.

Поклонники звёздной семьи обратили внимание, что на дне рождения матери братьев Меладзе не оказалось их жён — Альбины Джанабаевой и Веры Брежневой.

Вероятно, бывших участниц группы «ВИА Гра» не пригласили на торжество. Старшие дети Валерия Меладзе от его первой жены не общаются с Альбиной. Они так и не простили ей многолетнюю связь с их отцом, когда он был ещё женат на их матери.

А вот об отношениях Веры Брежневой с родными её мужа Константина Меладзе мало что известно. Певица и композитор не выставляют свою личную жизнь напоказ.

Несмотря на то, что братья Меладзе официально женились на своих любимых женщинах, Веру и Альбину до сих пор считают разлучницами.

Больше всего критиковали Джанабаеву, ведь артист развёлся с женой Ириной только тогда, когда Альбина ждала уже второго ребёнка. Сейчас Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева воспитывают троих детей: сыновей Константина и Луку и дочь Агату.

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#шоу-бизнес

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