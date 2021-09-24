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24сентября
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сегодня, 10:54 2

Амурская прокуратура заинтересовалась срывом сроков строительства школы в Экимчане

Подрядчик не соблюдает сроки выполнения работ, поэтому есть риск не сдать школу вовремя

Амурская прокуратура заинтересовалась срывом сроков строительства школы в Экимчане
Фото: @prokamur

Прокуратура Амурской области провела проверку хода строительства новой школы в посёлке Экимчан Селемджинского района. Оказалось, что подрядная организация ООО «Родной дом» не соблюдает сроки выполнения запланированных работ. На сегодняшний день есть риск несовременного ввода объекта в эксплуатацию.

— В связи с нарушением сроков работ прокуратурой принимались меры реагирования – подрядчику и заказчику вносились представления, за неисполнение условий контракта в отношении подрядчика возбуждено дело об административном правонарушении, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Главный прокурор области Александр Бучман взял это дело на личный контроль.

Напомним, что школа в посёлке Экимчан строится в рамках проекта «Современная школа». Она рассчитана на 165 учеников. Плановый срок сдачи объекта в эксплуатацию – декабрь 2021 года.

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#строительство #школа

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    6 часов назад

    прокуратура едет строить школу

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    Надо Кожемяку звать проконтролировать.

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