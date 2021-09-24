В Благовещенске снова пройдёт общегородской субботник

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В понедельник, 27 сентября, в Благовещенске стартует осенний этап акции «Город берегу». Все желающие жители областной столицы могут помочь стать городу чище. Как рассказали в мэрии Благовещенска, трудовые коллективы, группы добровольцев и жители многоквартирных домов, решившие принять участие в городской акции, должны обратиться в городское управление ЖКХ и оставить заявку с указанием места и даты проведения уборки.

На основании заявок ГСТК будет предоставлять инвентарь и вывозить убранный мусор.

Общегородской субботник пройдет 16 октября.

Напомним, что весной прошёл первый этап городской акции «Город берегу». Всего за период с 1 апреля по 10 мая было собрано и вывезено 900 тонн мусора, порядок навели на 318 участках по всему городу. Общегородской субботник проходил 24 апреля.

Отметим, что жители областной столицы могут ежемесячно принимать участие в акциях «Раздельный сбор». Каждую третью субботу месяца на площади ОКЦ проводится акция по сбору перерабатываемых отходов.