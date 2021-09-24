На Эльбрусе погибли пять альпинистов

Фото: 07.mchs.gov.ru

На высоте 5 400 метров группа альпинистов из 14 человек попала в непогоду и попросила о помощи. Видимость достигала не более метра, порывы ветра – до 40-70 метров в секунду, шёл снег, и температура достигала минус 20 градусов.

Сначала удалось обнаружить восемь человек, из них трое уже не подавали признаков жизни. Потом живыми нашли ещё девятерых человек. Застрявших эвакуировали на поляну Азау и передали медикам.

— К работам привлекли 69 человек и 16 единиц техники. Поиски велись на высоте с 5 000 метров и выше в районе нахождения группы. Для координации поисково-спасательной операции работал оперативный штаб МЧС, – добавляется в сообщении МЧС.

Тем временем следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике инициировало доследственную проверку по факту гибели участников восхождения на Эльбрус, сообщается на сайте ведомства.