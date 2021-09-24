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24сентября
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сегодня, 09:59 3

На Эльбрусе погибли пять альпинистов

Спортсмены стали жертвами непогоды

На Эльбрусе погибли пять альпинистов
Фото: 07.mchs.gov.ru

При восхождении на Эльбрус погибли пять альпинистов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России, 14 человек удалось спасти.

На высоте 5 400 метров группа альпинистов из 14 человек попала в непогоду и попросила о помощи. Видимость достигала не более метра, порывы ветра – до 40-70 метров в секунду, шёл снег, и температура достигала минус 20 градусов.

Сначала удалось обнаружить восемь человек, из них трое уже не подавали признаков жизни. Потом живыми нашли ещё девятерых человек. Застрявших эвакуировали на поляну Азау и передали медикам.

— К работам привлекли 69 человек и 16 единиц техники. Поиски велись на высоте с 5 000 метров и выше в районе нахождения группы. Для координации поисково-спасательной операции работал оперативный штаб МЧС, – добавляется в сообщении МЧС.

Тем временем следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике инициировало доследственную проверку по факту гибели участников восхождения на Эльбрус, сообщается на сайте ведомства.

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#МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    6 часов назад

    Без инструктора пошли?

  • sdg

    sdg
    5 часов назад

    судя по численности - платники. любой экстрим за ваши деньги

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    не они первые, и как не печально, не последние...

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