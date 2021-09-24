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сегодня, 09:42 7

За час прямой линии мэр Благовещенска успел ответить только на треть вопросов

Больше всего вопросов поступило о ремонте дорог и дорожной сети города

За час прямой линии мэр Благовещенска успел ответить только на треть вопросов
Фото: blagoveshchensk.rf

В четверг, 23 сентября, глава Благовещенска Олег Имамеев провел уже традиционный прямой эфир, на котором горожане задали мэру более 300 вопросов. За час градоначальник успел дать ответы только на треть, а именно 82 вопроса. Ответы на оставшиеся вопросы подготовят в пресс-службе мэрии Благовещенска и разместят позднее на официальном сайте администрации.

Много вопросов поступало о дорогах, их ремонте и состоянии, а также о водоснабжении, сносе ветхих домов, благоустройстве. Жители Благовещенска спрашивали, когда будут отремонтированы улицы Песчаная и Красноармейская, кольцевая развязка по Калинина, и просили установить новые светофоры в разных частях города. Интересовала людей и работа по обустройству подъездов к социальным учреждениям, например, детскому саду № 15.

— Мы на сегодня имеем контракт, в который включена в том числе территория детского сада № 15. В целом мы включили 16 территорий, 14 из них будут выполнены в этом году, две – не будут сделаны. Это связано с вопросами межевания. При формировании контракта не было учтена территориальная принадлежность, часть этой территории относится к многоквартирным домам. В течение зимы эту ситуацию мы исправим и отработаем вопрос по включению территории в блок работ следующего года. Напомню, в этом году мы начали программу по ремонту подъездных путей, тротуаров, парковок к образовательным учреждениям. Работу будем планово продолжать, – дал ответ Олег Имамеев.

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#городская власть #интернет #мэрия

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Комментарии
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  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    6 часов назад

    Ну что можно сказать? Градоначальник у нас никудышний.

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    опять 300)) АИ тролит мэра?

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Не, мэр нормальный. Просто планировать работы надо с привязкой к российской действительности.

    Я, например, всегда все затраты и время выполнения работ увеличиваю процентов на 20-30 от норматива. Учитываю российское распиздяйство, так сказать...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    Котофей Палыч, вы глубоко ошибаетесь! Достаточно вспомнить всех предыдущих, что были после Мигули. К тому же, Имамеев мэрствует первый год... Дайте ему время.

    Всё познаётся в сравнении. (с)

    А вы его с кем сравниваете? ;)

  • Авантыч

    Авантыч
    4 часа назад

    Tуман

    Достаточно понять, что если не будут освоены федеральные средства, то никто их больше не даст. Тогда вообще можно будет забыть про дороги.

    Так что нытикам нужно выбирать, либо дороги, либо удобство проезда здесь и сейчас.

    Хотя скулить будут в любом случаи.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 часа назад

    Думаю что Олегу Гатаулловичу пора брать пример с главы Уссурийского района Виталия Наливкина.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    По сравнению с предыдущими мэрами однозначно лучший, только и деньги сейчас другие из центра на это дело дают.

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