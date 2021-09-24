За час прямой линии мэр Благовещенска успел ответить только на треть вопросов

Фото: blagoveshchensk.rf

В четверг, 23 сентября, глава Благовещенска Олег Имамеев провел уже традиционный прямой эфир, на котором горожане задали мэру более 300 вопросов. За час градоначальник успел дать ответы только на треть, а именно 82 вопроса. Ответы на оставшиеся вопросы подготовят в пресс-службе мэрии Благовещенска и разместят позднее на официальном сайте администрации.

Много вопросов поступало о дорогах, их ремонте и состоянии, а также о водоснабжении, сносе ветхих домов, благоустройстве. Жители Благовещенска спрашивали, когда будут отремонтированы улицы Песчаная и Красноармейская, кольцевая развязка по Калинина, и просили установить новые светофоры в разных частях города. Интересовала людей и работа по обустройству подъездов к социальным учреждениям, например, детскому саду № 15.

— Мы на сегодня имеем контракт, в который включена в том числе территория детского сада № 15. В целом мы включили 16 территорий, 14 из них будут выполнены в этом году, две – не будут сделаны. Это связано с вопросами межевания. При формировании контракта не было учтена территориальная принадлежность, часть этой территории относится к многоквартирным домам. В течение зимы эту ситуацию мы исправим и отработаем вопрос по включению территории в блок работ следующего года. Напомню, в этом году мы начали программу по ремонту подъездных путей, тротуаров, парковок к образовательным учреждениям. Работу будем планово продолжать, – дал ответ Олег Имамеев.