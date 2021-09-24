Начальника антикоррупционного управления полиции Амурской области временно отстранили от службы

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— 23 сентября задержанных сотрудников уволили за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД в рамках расследования возбужденного уголовного дела оказывается всевозможное содействие региональному УФСБ и следственным органам. Несмотря на возможные имиджевые потери, руководством УМВД России по Амурской области будет дана жесткая, принципиальная оценка действиям иных должностных лиц, – говорится в сообщении.

Напомним, полицейским предъявлены обвинения в получении взяток, злоупотреблении служебным положением и грабеже. Взятку, по версии СК, полицейские получили от владельца игорного бизнеса за покровительство.