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24сентября
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сегодня, 09:14 8

Начальника антикоррупционного управления полиции Амурской области временно отстранили от службы

Это связано с расследованием в отношении его подчинённых

Начальника антикоррупционного управления полиции Амурской области временно отстранили от службы
Фото: pixabay.com

Начальник УМВД России по Амурской области генерал-майор полиции Константин Носков временно отстранил от службы начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Как сообщает пресс-служба ведомства, это связано с задержанием 21 сентября нескольких сотрудников УЭБ и ПК по подозрению в совершении преступлений.

— 23 сентября задержанных сотрудников уволили за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД в рамках расследования возбужденного уголовного дела оказывается всевозможное содействие региональному УФСБ и следственным органам. Несмотря на возможные имиджевые потери, руководством УМВД России по Амурской области будет дана жесткая, принципиальная оценка действиям иных должностных лиц, – говорится в сообщении.

Напомним, полицейским предъявлены обвинения в получении взяток, злоупотреблении служебным положением и грабеже. Взятку, по версии СК, полицейские получили от владельца игорного бизнеса за покровительство.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    8 часов назад

    Всё прогрессивное человечество надеется, что мальчишкам дадут реальные сроки, а не просто пнут под зад

  • Tуман

    Tуман
    8 часов назад

    Необходимо установить круглосуточное наблюдение за Ромой. В Перми уже один покончил с собой

  • inoy

    inoy
    7 часов назад

    казалось бы, кто бы мог подумать?)))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    6 часов назад

    кому верить в этой жизни?:

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    5 часов назад

    Носкову свой человек там нужен..Иначе ОРМ ход бы не был дан.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 часа назад

    Вот видите этих прекрасных парней во главе со старшим сержантом Лавровым...

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    3 часа назад

    Эти парни должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему!

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    Сколько не плати всё равно в лес смотрят.

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