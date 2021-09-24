Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:23 10

В Благовещенске высадят более двухсот деревьев и кустарников

А по всей стране – около 70 миллионов деревьев

В Благовещенске высадят более двухсот деревьев и кустарников
Фото: pixabay.com

В столице Приамурья пройдет Всероссийская акция «Сохраним лес». Всех желающих приглашают присоединиться к высадке деревьев и кустарников. Сбор пройдёт в субботу, 25 сентября, в 10:00, по адресу: улица Зейская, 319. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Амурские лесхозы подготовили более 200 саженцев. Среди них боярышник, сирень, рябина и другие деревья и кустарники. Растения привезли из Зейского, Архаринского, Благовещенского, Мазановского и Бурейского районов.

Акцию «Сохраним лес» проводят каждую осень. Она проходит при поддержке Минприроды РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, управления президента Российской Федерации по общественным проектам, экологических и волонтерских организаций.

Напомним, что в столице Приамурья скоро преобразятся четыре «фасадные» улицы города. Это Горького, Ленина, Калинина и 50-летия Октября. С победителем аукциона в начале октября заключат контракт на разработку проектов озеленения и благоустройства. Всего обновится 32 гектара – более 20 километров магистралей.

Просмотров всего: 584

#природа #экология

распечатать


Общество 1

В Благовещенске снова пройдёт общегородской субботник
Общество

В Благовещенске разработают проекты озеленения главных магистралей
Происшествия 2

Браконьеры на Камчатке использовали запрещённые в России дрифтерные сети
Общество

Экологи Амурского ГПЗ выпустили в Зею 15 тысяч мальков
Комментарии
Показать все (10)
  • inoy

    inoy
    8 часов назад

    надеюсь это не липы из Германии?))))

  • inoy

    inoy
    8 часов назад

    200 шт))) вы серьезно? Северная Чайковского, при строительстве мк Чайка вырубили сквер из черной березы, а она в городе только там и была. Круглосуточно должны высаживать за такое...

  • Алиса65

    Алиса65
    6 часов назад

    inoy

    Полностью согласна! В Белогорске тоже занимаются только вырубкой, а посадок нет, как деревьев, так и...

  • Иллона

    Иллона
    6 часов назад

    только не рябинки-прутики. Толку от них совсем нет: не от пыли и газов не защищают, растут ооочень медленно, хилые и гибнут много...

  • valpinchuk

    valpinchuk
    1 час назад

    У меня десять больших кедров, которые в прошлом году дали ШЕСТЬ шишек, а в этом году после сильнейшего града только две.

  • valpinchuk

    valpinchuk
    1 час назад

    фото кедров отправила на ватсаб Амуринфо

  • valpinchuk

    valpinchuk
    1 час назад

    Разместите фото, у меня не получается.

  • valpinchuk

    valpinchuk
    1 час назад

    И вот эти кедры могут погибнуть, так как грун проваливается и они просто рухнут. В июне больше месяца ходила на планерки по вторникам просила строительный мусор, чтобы забутить почву. Ни от кого не дождалась поддержки. Обращалась в ООО Ждк Энергоресурс, отказал, подходила в ООО Взрывпром, услышала ответ- нам нужно отсыпать свои базы. с ООО карьер разговаривала неоднократно, лично с руководителем.

  • valpinchuk

    valpinchuk
    1 час назад

    7 июня написала в министерство лесного хозяйства попросила помощи. Ответа не последовало. Написала Козлову А.А. бывшему губернатору . Ответа также нет .

  • valpinchuk

    valpinchuk
    1 час назад

    Осталось написать Президенту РФ - в управления президента Российской Федерации по общественным проектам, экологических и волонтерских организаций. Может он сподобится оказать помощь для покупки нескольких машин гравия. Кедры растут у меня более пятидесяти лет. Взрослое население понимает, что как начнется урожай, то шишки растащат кедровки и будет естественное возобновление кедрача.

Показать все (10)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь