В Благовещенске высадят более двухсот деревьев и кустарников

В столице Приамурья пройдет Всероссийская акция «Сохраним лес». Всех желающих приглашают присоединиться к высадке деревьев и кустарников. Сбор пройдёт в субботу, 25 сентября, в 10:00, по адресу: улица Зейская, 319. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Амурские лесхозы подготовили более 200 саженцев. Среди них боярышник, сирень, рябина и другие деревья и кустарники. Растения привезли из Зейского, Архаринского, Благовещенского, Мазановского и Бурейского районов.

Акцию «Сохраним лес» проводят каждую осень. Она проходит при поддержке Минприроды РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, управления президента Российской Федерации по общественным проектам, экологических и волонтерских организаций.

Напомним, что в столице Приамурья скоро преобразятся четыре «фасадные» улицы города. Это Горького, Ленина, Калинина и 50-летия Октября. С победителем аукциона в начале октября заключат контракт на разработку проектов озеленения и благоустройства. Всего обновится 32 гектара – более 20 километров магистралей.