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24сентября
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сегодня, 08:57 14

Улов красной рыбы на Дальнем Востоке бьёт рекорды

Глава Росрыболовства сообщил о рекордном улове, начиная с 2018 года

Улов красной рыбы на Дальнем Востоке бьёт рекорды
Фото: pixabay.com

520 тысяч тонн красной рыбы было выловлено в этом году в ходе путины на Дальнем Востоке. Это второй показатель после рекордного 2018 года, когда было выловлено 676 тысяч тонн.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на итоговом заседании штаба по организации лососевой путины отметил, что в большинстве регионов Дальнего Востока вылов составил на 17 процентов больше, чем аналогичный показатель прошлого года.

— Улов в этом году подтвердил оптимистичный прогноз отраслевой науки перед началом путины, а также необходимость следования региональным стратегиям промысла тихоокеанских лососей, — говорится в сообщении ведомства.

При этом руководитель ведомства обратил внимание на ряд проблем, требующих устранения.

— В то же время путина, несмотря на успешность по выловам, выявила ряд противоречивых факторов, и эти все проблемные моменты надо устранить при подготовке к 2022 году, – сказал глава Росрыболовства.

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#Дальний Восток #экономика

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Комментарии
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  • Abrvalg

    Abrvalg
    8 часов назад

    Улов то может и рекордный, но это не помешает ей подорожать. С-стабильность

  • Viva

    Viva
    8 часов назад

    опять все перекрыли и выгребли?

  • ЕКВ

    ЕКВ
    8 часов назад

    А уж как цена на рыбку бьет рекорды......

  • invv

    invv
    8 часов назад

    Ждем еще большего подорожания рыбы.

  • inoy

    inoy
    8 часов назад

    нам особо не понятно, икра так итого больше от улова не зависит, чисто бизнес!!!

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    7 часов назад

    Не мешайте Ко...ко зарабатывать

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    7 часов назад

    Этот улов аукнется сокращёнными подходами лосося через три-четыре года. (

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    7 часов назад

    При чём тут Дальний Восток и его жители?

  • Леди С

    Леди С
    7 часов назад

    А что ж цена тогда такая дорогая? наоборот должна снижаться, или опять выкидывать будут

  • Undertaker

    Undertaker
    5 часов назад

    В юв Азию и в Питер Москву за барыжное, дальневосточникам хек от конского трутня, эти их бизнес

  • мыжго

    мыжго
    5 часов назад

    Напомню: Китай перестал покупать российскую рыбу вообще. Рыба в России стала дешевле? Нет. Это капитализм, детки. Капиталист сгноит, передавит бульдозерами, но цену не снизит. Почитайте историю великой депрессии в США. По другому при нынешнем строе не будет, цены не снизят.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    мыжго, зато при СССР свободы не было! )))

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Меняю "свободу" на натуральные продукты и уверенность в завтрашнем дне))...

  • Басё

    Басё
    1 час назад

    До Амурска рыба не дошла в этом году. Заездками, в низовьях, москвичи все перекрыли.

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