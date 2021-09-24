Улов красной рыбы на Дальнем Востоке бьёт рекорды

520 тысяч тонн красной рыбы было выловлено в этом году в ходе путины на Дальнем Востоке. Это второй показатель после рекордного 2018 года, когда было выловлено 676 тысяч тонн.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на итоговом заседании штаба по организации лососевой путины отметил, что в большинстве регионов Дальнего Востока вылов составил на 17 процентов больше, чем аналогичный показатель прошлого года.

— Улов в этом году подтвердил оптимистичный прогноз отраслевой науки перед началом путины, а также необходимость следования региональным стратегиям промысла тихоокеанских лососей, — говорится в сообщении ведомства.

При этом руководитель ведомства обратил внимание на ряд проблем, требующих устранения.

— В то же время путина, несмотря на успешность по выловам, выявила ряд противоречивых факторов, и эти все проблемные моменты надо устранить при подготовке к 2022 году, – сказал глава Росрыболовства.