В Россию станет проще ввозить медицинские изделия для тяжёлых пациентов

Такие медицинские изделия нужны конкретным пациентам по жизненным показаниям. Однако отечественных аналогов у них нет. Раньше такие изделия ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором. Однако чёткого регламента не было.

С 1 марта Росздравнадзор будет выдавать специальное разрешение на ввоз. Ведомство рассмотрит заявление с госуслуг и отправит разрешение в личный кабинет заявителя за пять дней.

Напомним, что недавно Михаил Мишустин утвердил другое постановление. По нему границы территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области будут расширены за счёт включения в неё новых земельных участков.