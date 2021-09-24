В Россию станет проще ввозить медицинские изделия для тяжёлых пациентов
Правила выдачи разрешений чётко регламентировали
С марта 2022 года ввозить медицинские изделия для тяжелобольных пациентов станет проще. Подать заявления на получение разрешений можно будет на портале госуслуг. Этим будут заниматься благотворительные фонды и медицинские организации. Правила выдачи разрешений утвердил Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства РФ.
Такие медицинские изделия нужны конкретным пациентам по жизненным показаниям. Однако отечественных аналогов у них нет. Раньше такие изделия ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором. Однако чёткого регламента не было.
С 1 марта Росздравнадзор будет выдавать специальное разрешение на ввоз. Ведомство рассмотрит заявление с госуслуг и отправит разрешение в личный кабинет заявителя за пять дней.
Напомним, что недавно Михаил Мишустин утвердил другое постановление. По нему границы территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области будут расширены за счёт включения в неё новых земельных участков.
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