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24сентября
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сегодня, 08:34 1

В Россию станет проще ввозить медицинские изделия для тяжёлых пациентов

Правила выдачи разрешений чётко регламентировали

В Россию станет проще ввозить медицинские изделия для тяжёлых пациентов
Фото: pixabay.com

С марта 2022 года ввозить медицинские изделия для тяжелобольных пациентов станет проще. Подать заявления на получение разрешений можно будет на портале госуслуг. Этим будут заниматься благотворительные фонды и медицинские организации. Правила выдачи разрешений утвердил Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

Такие медицинские изделия нужны конкретным пациентам по жизненным показаниям. Однако отечественных аналогов у них нет. Раньше такие изделия ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором. Однако чёткого регламента не было.

С 1 марта Росздравнадзор будет выдавать специальное разрешение на ввоз. Ведомство рассмотрит заявление с госуслуг и отправит разрешение в личный кабинет заявителя за пять дней.

Напомним, что недавно Михаил Мишустин утвердил другое постановление. По нему границы территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области будут расширены за счёт включения в неё новых земельных участков.

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#закон #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    8 часов назад

    Заголовок неверный! Вместо "В РОССИЮ СТАНЕТ ПРОЩЕ ВВОЗИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ ПАЦИЕНТОВ" - должно быть "В РОССИИ ТЕПЕРЬ БУДЕТ ПРОЩЕ ОПЛУЧАТЬ ОТКАЗЫ ОТ РОСЗДРАВНАДЗОРА. С 22 МАРТА ЗАЯВЛЕНИЕ НА БУДУЩИЙ ОТКАЗ МОЖНО ПОДАТЬ И ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ". Поменялся только способ подачи заявления...

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