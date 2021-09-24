Телевидение Хэйхэ подготовило репортаж о деревнях с русским колоритом на границе с Благовещенском

Фото: скриншот Хэйлунцзянского ТВ

Во вторник, 21 сентября, в Праздник середины осени Хэйлунцзянское телевидение продемонстрировало своим зрителям туристический потенциал деревень, расположенных на Амуре в районе Айхуэй вокруг Хэйхэ. А телевидение Хэйхэ подготовило репортаж о так называемых деревнях с русским колоритом.

В телесюжете журналист и сотрудница управления культуры и туризма города Хэйхэ отправились в деревню Вайсыдаогоу и китайско-российский этнический парк. Оба туристических объекта расположены вдоль берега Амура: один на востоке от Хэйхэ, второй – на западе.

В деревне Вайсыдаогоу гостей встречает с хлебом и солью местный фольклорный ансамбль, который исполняет русский народный танец, а в китайско-российском этническом парке герои сюжета погружаются в детали сценария телесериала «А зори здесь тихие», который снимали на этой территории в начале 2000-х годов.

В данный момент Хэйхэ не затронула вспышка заболевания COVID-19, которая произошла в Харбине. Туристы могут попасть сюда, объезжая Харбин на машине, либо прилететь на самолёте напрямую до Хэйхэ, сообщается на сайте biang.ru со ссылкой на Хэйлунцзянское телевидение.

В сентябре Амур.инфо уже сообщало об увеличении потока китайских туристов в Хэйхэ в четыре раза, а в июле – о популярности среди туристов паркового комплекса у моста через Амур.