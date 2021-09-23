Ещё 120 человек заболели COVID-19 в Амурской области

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За прошедшие сутки в Приамурье выявили 120 заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, темп прироста за сутки равен 0,3 %.

76 амурчан переносят недуг в виде ОРВИ, 44 – в виде пневмонии. Всего за время пандемии в области COVID-19 заразились 34 652 человека.

По информации портала стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки от болезни скончались два человека. 129 жителей региона выздоровели.