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23 сентября 2021, 20:32 0

Жители Приморья спасли собаку, провалившуюся в открытый канализационный люк

Небезразличные люди обратили внимание на животное, которое оказалось в опасной ситуации

Жители Приморья спасли собаку, провалившуюся в открытый канализационный люк
Фото: mark2_che

Жители Приморья, проезжавшие по Новоникольскому шоссе, заметили собаку, находившуюся в канализационном коллекторе по шею в воде и мусоре.

Очевидцы сразу позвонили в Новоникольский приют для животных. Через некоторое время на место прибыли зоозащитники, которые с помощью находившихся рядом рабочих достали собаку из коллектора.

Животное отвезли в приют, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

— Спасибо огромное добрым людям, которые не проехали мимо и сообщили о собаке – и работникам мостовых сооружений, и людям из Новоникольского приюта животных. На данный момент собака уже находится в приюте, – сказал один из очевидцев.

Для предотвращения подобных случаев в дальнейшем люк был перекрыт деревянным щитом и заложен камнями, сообщает новостной инстаграм-паблик Уссурийска mark2_che.

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#животные #помощь #происшествия

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