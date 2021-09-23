Жители Приморья спасли собаку, провалившуюся в открытый канализационный люк

Жители Приморья, проезжавшие по Новоникольскому шоссе, заметили собаку, находившуюся в канализационном коллекторе по шею в воде и мусоре.

Очевидцы сразу позвонили в Новоникольский приют для животных. Через некоторое время на место прибыли зоозащитники, которые с помощью находившихся рядом рабочих достали собаку из коллектора.

Животное отвезли в приют, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

— Спасибо огромное добрым людям, которые не проехали мимо и сообщили о собаке – и работникам мостовых сооружений, и людям из Новоникольского приюта животных. На данный момент собака уже находится в приюте, – сказал один из очевидцев.

Для предотвращения подобных случаев в дальнейшем люк был перекрыт деревянным щитом и заложен камнями, сообщает новостной инстаграм-паблик Уссурийска mark2_che.