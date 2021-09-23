На берегу Амура завершена подготовка к монтажу линейной опоры канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ

Фото: минэкономразвития Амурской области

На «Золотой миле» набережной Амура начат следующий этап строительства канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ. Работы проводит Агентство развития проектных инициатив, специалисты которого уже начали подготовку к монтажу металлоконструкций здания терминала и устройству линейной опоры. Всего же проектом предусмотрено 6,6 тысячи тонн металлопроката и 15 тысяч кубических метров железобетона.

На данный момент подготовлена площадка нулевого уровня, завершено устройство свайного основания и установлены фундаментные плиты линейной опоры канатной дороги. Произведено бурение, армирование и бетонирование 152 свай. Для этого потребовалось 800 тонн железной арматуры и 2,5 тысячи кубических метра бетона. Завершена подготовка к устройству линейной опоры, состоящей из 6 секций, высотой 64 метра.

На строительной площадке будет возведено четыре башенных крана, на сегодняшний день завершён монтаж двух тяжелых промышленных кранов грузоподъемностью 25 тонн каждый. В рамках этапа будет возведен основной каркас здания, кровля, смонтированы витражи и эксклюзивные фасады терминала, разработанные специально под погодные условия Дальнего Востока архитектурным бюро UNStudio из Нидерландов. Строительство «канатки» реализуют компании «Цзиньлунган» со стороны КНР и Агентство развития проектных инициатив (АРПИ), входящее в группу компаний «РЕГИОН», с Российской стороны, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

Ранее Амур.инфо размещало схемы и макеты будущей канатной дороги, рассказывало о подготовке и ходе строительства подвесной дороги.

Справка АИ

Канатная дорога между Благовещенском и Хэйхэ станет единственной в мире трансграничной канатной дорогой (дорогой, соединяющей разные страны). Современный и экологически чистый вид транспорта позволит туристам и бизнесменам обеих стран круглогодично, быстро и с комфортом осуществлять поездки между Россией и КНР. Открытие канатной дороги ожидается в 2023 году.