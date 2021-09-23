В Благовещенске разработают проекты озеленения главных магистралей

В столице Приамурья преобразятся четыре «фасадные» улицы города. Это Горького, Ленина, Калинина и 50-летия Октября. Уже выбрана организация, которая будет заниматься разработкой проектов. С победителем аукциона в начале октября заключат контракт на разработку проектов озеленения и благоустройства. Всего обновится 32 гектара – более 20 километров магистралей.

Сначала сотрудникам предстоит посчитать и оценить все деревья и кустарники по главным магистралям. Также они создадут описание цветников, газонов и тропинок, определят их GPS-координаты. После этого специалисты решат, какие растения оставить, удалить или пересадить. А затем в организации займутся разработкой проектов новых насаждений. Первые проекты должны быть готовы уже к концу текущего года.

Горького и Ленина преобразятся от Первомайской до Больничной и Загородной соответственно. А вот Калинина и 50-летия Октября «оденутся» в зелень почти полностью. Калинина от Краснофлотской до транспортной развязки, а 50-летия Октября от Ленина до ж/д вокзала. Кроме того, проработают участок набережной от Пионерской до Уралова.

Для каждого объекта предложат не меньше трёх вариантов эскизов. Растения будут разнообразными, устойчивыми к местным климатическим условиям, а также должны гармонировать между собой. Также не будут предлагать множество аллергенных растений.

Преимущество отдадут влаголюбивым растениям, которые осушат почву после дождя. Для цветников и газонов подберут растения, которые цветут в течение всего теплого периода, например, многолетние декоративные растения. Для газонов подберут травы, не требующие сезонного выкоса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Напомним, что в прошлом году благовещенцам предложили дистанционно высказать своё мнение по программе озеленения. Для участия в общественных обсуждениях нужно было ответить на ряд вопросов, выбрав один или несколько вариантов ответов или написав свой. Кроме того, в Дальневосточном ГАУ каждый год украшают территорию вуза необычными растениями. Здесь благовещенцы могут полюбоваться редкими цветами и кустарниками. Например, если бархатцы или сальвию можно увидеть и на других городских клумбах, то такие растения, как пеннисетумы, можно увидеть только на территории Дальневосточного ГАУ.

В Дальневосточном аграрном госуниверситете есть множество традиций. И одна из них – украшать территорию вуза необычными растениями. Именно здесь благовещенцы смогут полюбоваться на цветы и кустарники, которые мало используются или не используются вовсе в озеленении города.



Пройти по территории университета – будто побывать на живом уроке ботаники и узнать что-то новое.

Высказать своё мнение и внести предложения в будущую программу благовещенцы могут в дистанционном режиме. Им предлагается написать свои идеи.

Для того чтобы принять участие в общественных обсуждениях, нужно ответить на ряд предложенных вопросов, выбрав один или несколько вариантов ответов или написав свой. Опрос активен в течение недели.