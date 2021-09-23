Житель Благовещенска обвиняется в 20 преступлениях

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24-летний благовещенец предстанет перед судом за серию мошенничеств и краж. Известно, что жертвами его преступлений стали 19 амурчан, 18 из которых женщины, сообщает региональное управление МВД.

С сентября 2020-го по март 2021 года от действий злоумышленника пострадали жители Благовещенска, Зеи, Свободного, Тынды, Сковородина, Магдагачинского и Белогорского районов. Молодой человек размещал объявления на сайтах и в социальных сетях. В них он предлагал сдачу квартир в аренду, продажу мебели, бытовой техники и породистых кошек и собак, но на самом деле практически ничего этого он не имел. При этом обвиняемый не указывал свой реальный номер телефона, а пользовался номером сестры и друга, которые хоть и разрешили ему это сделать, но о преступлениях ничего не знали.

Когда потерпевшие звонили благовещенцу, то он просил внести предоплату за «аренду» квартиры или «продажу» чего-либо. Деньги он получал как на карту, так и лично из рук, а некоторые амурчане отдавали молодому человеку полную сумму, якобы договорившись о сделке. Так, жительница города Сковородино, будучи многодетной матерью, попалась на уловки злоумышленника два раза. Как только парень получал деньги, то общение с жертвами обмана прекращал. Также за это время он дважды украл телефоны из квартир своих знакомых.

Общий ущерб составил почти 215 тысяч рублей. Благовещенца задержали, несколько месяцев он был под стражей. С августа он находится под подпиской о невыезде.