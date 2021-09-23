В Китае более 100 живых котят и щенков обнаружили в брошенных почтовых коробках

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Коробки, известные в Китае как коробки-сюрпризы с домашними животными, найдены брошенными возле автозаправочной станции в Шанхае. Животных спасли активисты по защите прав животных и местные власти. В оставленных коробках обнаружили более 30 щенков и 70 котят.

Коробки-сюрпризы с домашними животными можно купить в некоторых онлайн-магазинах. При этом покупатель такой коробки не знает, животное какой породы ему попадётся. Но в данном случае эти коробки нашли просто брошенными возле автозаправочной станции.

Животные, в основном в возрасте до двух месяцев, находились в плохом состоянии, некоторые впоследствии умерли. О принадлежности этих коробок ничего не известно, поскольку этикетки с адресами удалены. Согласно китайским законам, перевозка живых животных через курьерские службы запрещена. Местная полиция организовала медицинскую проверку котят и щенков, а также запустила инициативу по поиску для животных новых хозяев.

Предыдущий аналогичный случай произошёл в мае этого года, когда китайские зоозащитники перехватили подобные коробки-сюрпризы более чем со 150 животными в городе Чэнду на юго-западе страны, сообщает сайт biang.ru.