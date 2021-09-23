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23 сентября 2021, 17:36 0

На стимулирующие выплаты амурским медикам направят более 112 миллионов рублей

Амурский губернатор доложил зампреду правительства РФ о вакцинации против COVID-19

На стимулирующие выплаты амурским медикам направят более 112 миллионов рублей
Фото: Амур.инфо

Василий Орлов рассказал об организации работы по вакцинации против новой коронавирусной инфекции на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. В Амурской области организовано 37 пунктов вакцинации и 95 прививочных бригад. Все пункты вакцинации обеспечены морозильным оборудованием.

Запись на вакцинацию проводится через порталы «Регистратура 28» и государственных услуг, по телефонам горячей линии в медорганизациях.

— С начала прививочной кампании по 23 сентября общее количество поставленной вакцины гражданам составляет более 362 тысяч доз. В регионе имеется более 90 тысяч доз вакцины. Сейчас ежесуточно вакцинируется до 1 000 человек. Иммунизация организована в том числе посредством мобильных бригад, в торговых центрах и местах массового посещения граждан, ведется работа с крупными организациями. За дополнительную нагрузку на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации, будет направлено более 112 миллионов рублей, из которых 56 миллионов рублей из федерального и 56 миллионов рублей из областного бюджетов, – сказал Василий Орлов.

На совещании была отмечена успешно проведенная в Амурской области исследовательская работа, касающаяся внебольничных пневмоний. Положительную практику, наработанную в области, предложено распространить среди других регионов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Также в четверг, 23 сентября, Амур.инфо сообщило о выделении правительством РФ «ковидных» выплат медработникам.

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#COVID 19 #губернатор #медицина

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