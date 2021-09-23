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Студенту, устроившему стрельбу в Перми, ампутировали часть ноги

В происшествии погибли шесть человек, ещё 24 – пострадали

Студенту, устроившему стрельбу в Перми, ампутировали часть ноги
Фото: РИА Новости

Молодой человек, который открыл огонь в Пермском госуниверситете, находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Ему уже ампутировали часть голени, сообщил минздрав региона. Подозреваемый был ранен при задержании, так как оказывал сопротивление.

Утром в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли шесть человек, 24 человека получили ранения, сообщает минздрав. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, что ранее сообщалось о восьми погибших и шести раненых в результате стрельбы. В тот же день в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Благовещенске прошла заупокойная лития по жертвам теракта в Перми. Позже премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим и семьям погибших в Пермском университете. Членам семей, детям и родителям погибших выплатят по миллиону рублей. Получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести выплатят по 400 тысяч рублей, лёгкие травмы – по 200 тысяч рублей.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    50 минут назад

    Пусть помучается.

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