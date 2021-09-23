Николай Басков рассказал о смерти отца

Басков рассказал, что у его отца был рак мозга, он уходил очень тяжело. Были моменты, когда мужчина уже никого не узнавал. Певец признался, что работе старался держать лицо, что было для него непросто. Папу Николая лечили в Германии и в России. Артисту приходилось много работать, чтобы оплачивать дорогостоящие процедуры.

Баскова очень подкосила болезнь близкого человека, что отразилось на его психологическом состоянии. Он признаётся, что не посвящал посторонних в свою беду, и всю боль носил в себе.

Также артист рассказал, почему к 45 годам ещё не создал семью. По его словам, он всё ещё ищет любовь и хочет детей. Николай отмечает, что на волне успеха «очень сложно найти человека, который будет жить для тебя и во имя тебя».

Басков заметил, что мог бы, как другие звёзды, завести детей для себя. Но он вырос в полноценной семье, и очень хочет, чтобы его дети росли в любви двух родителей.