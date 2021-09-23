Браконьеры на Камчатке использовали запрещённые в России дрифтерные сети

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Злоумышленники занимались ловом за пределами рыболовного участка. Они добыли 293 экземпляра лосося, причинив ущерб водным ресурсам на сумму более трёх миллионов рублей.

На всех фигурантов завели уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Один из рыбаков скрылся от правоохранителей, его объявили в федеральный розыск. В итоге мужчину задержали в Ямало-Ненецком автономном округе и вернули в Петропавловск-Камчатский.