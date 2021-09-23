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23сентября
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сегодня, 16:13 0

Браконьеры на Камчатке использовали запрещённые в России дрифтерные сети

Ущерб водным ресурсам составил более трёх миллионов рублей

Браконьеры на Камчатке использовали запрещённые в России дрифтерные сети
Фото: pixabay.com

На Камчатке задержали группу браконьеров, которые для ловли рыбы в Охотском море использовали запрещённые дрифтерные сети, сообщает ТАСС.

Злоумышленники занимались ловом за пределами рыболовного участка. Они добыли 293 экземпляра лосося, причинив ущерб водным ресурсам на сумму более трёх миллионов рублей.

На всех фигурантов завели уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Один из рыбаков скрылся от правоохранителей, его объявили в федеральный розыск. В итоге мужчину задержали в Ямало-Ненецком автономном округе и вернули в Петропавловск-Камчатский.

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#Дальний Восток #происшествия #экология

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