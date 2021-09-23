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23 сентября 2021, 19:56 0

В Китае столкнулись два судна, погиб один человек

Ещё двое пропали без вести

В Китае столкнулись два судна, погиб один человек
Фото: pixabay.com

В акватории провинции Чжэцзян на востоке Китая столкнулись грузовое судно, зарегистрированное в Панаме, и китайская рыболовецкая шхуна. В результате инцидента один человек погиб, двое пропали без вести, сообщает ТАСС.

Столкновение произошло в среду вечером к востоку от островов Чжоушань. Спасатели, прибывшие на место ЧП, вытащили из воды четырех человек. Сейчас в поисках пропавших участвуют корабли береговой охраны, рыболовецкие и другие гражданские суда, которые находятся поблизости. В этом районе временно ограничили судоходство.

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#Китай #происшествия

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