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23сентября
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сегодня, 14:48 0

Лариса Гузеева призналась, что участники шоу «Давай поженимся» доводили её до слёз

Гузеева рассказала, что иногда на съёмках у неё сдают нервы

Лариса Гузеева призналась, что участники шоу «Давай поженимся» доводили её до слёз
Фото: Яндекс.Дзен

Лариса Гузеева уже много лет является бессменной ведущей шоу «Давай поженимся». Недавно артистка призналась, что во время съёмок у неё случаются нервные срывы. Однажды из-за одной участницы программы Гузеева чуть не попала в больницу, пишет «СтарХит».

В YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» Лариса Гузеева рассказала, что порой с большим трудом выносит выходки некоторых героев. Артистка признаётся, что порой у неё сдают нервы и она плачет в гримёрке.

В 2016 году одна из участниц по-настоящему довела Гузееву. Тогда в передачу в третий раз пришла невеста Дарья со своей матерью. Девушку было очень трудно выдать замуж, потому что она всегда слушала мнение властной родительницы.

Лариса Гузеева пыталась образумить женщину и едва не слегла с гипертоническим кризом. По её словам, она «пыталась достучаться до матери, но это было бессмысленно». Дома у звезды поднялось высокое давление, она переживала, что может произойти инсульт.

Несмотря ни на что, телеведущая остается верна проекту и жестко отвечает коллегам, которые подтрунивают над её деятельностью.

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#здоровье #шоу-бизнес

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