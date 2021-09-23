Лариса Гузеева призналась, что участники шоу «Давай поженимся» доводили её до слёз

В YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» Лариса Гузеева рассказала, что порой с большим трудом выносит выходки некоторых героев. Артистка признаётся, что порой у неё сдают нервы и она плачет в гримёрке.

В 2016 году одна из участниц по-настоящему довела Гузееву. Тогда в передачу в третий раз пришла невеста Дарья со своей матерью. Девушку было очень трудно выдать замуж, потому что она всегда слушала мнение властной родительницы.

Лариса Гузеева пыталась образумить женщину и едва не слегла с гипертоническим кризом. По её словам, она «пыталась достучаться до матери, но это было бессмысленно». Дома у звезды поднялось высокое давление, она переживала, что может произойти инсульт.

Несмотря ни на что, телеведущая остается верна проекту и жестко отвечает коллегам, которые подтрунивают над её деятельностью.