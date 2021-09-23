В амурском правительстве рассказали об упрощённом порядке регистрации частных домов

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В правительстве Амурской области состоялась пресс-конференция, посвящённая нововведениям при регистрации индивидуальных домов. На вопросы отвечали представители министерства строительства и архитектуры области и управления Росреестра.

Необходимость регистрации индивидуальных домов состоит в том, чтобы получить правовой статус собственника. Этот статус подтверждает законное владение объектом. В дальнейшем это даст людям право получения страховой помощи, государственной поддержки при ЧС, передачи недвижимости по наследству, а также её продажи.

Поскольку индивидуальное жилищное строительство в регионе в последнее время набирает все большую популярность, то его развитие включено в региональную концепцию. Для стимулирования строительства домов разработан ряд мероприятий. На пресс-конференции было озвучено, что для понимания общей картины немаловажно, чтобы все строящиеся в регионе жилые дома были поставлены на учёт. А главной мерой стимулирования регистрации прав на объекты является упрощение процедуры государственной регистрации.

— На сегодняшний день осуществляется одновременная постановка на кадастровый учёт и регистрация права на объект. Гражданам не нужно обращаться за оказанием данных услуг дважды. По упрощенным правилам для регистрации права на дом заявителю необходимо предоставить техплан объекта, подготовленный кадастровым инженером, и квитанцию об оплате госпошлины. Кроме того, еще одним новшеством, упрощающим процедуру, является возможность кадастрового инженера подать данные документы на основании договора подряда от имени заявителя без доверенности, – рассказала заместитель руководителя управления Росреестра по Амурской области Олеся Чёботова.

В упрощенном порядке можно зарегистрировать жилой либо садовый дом, расположенный на земельном участке, предоставленном гражданам для ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства или ведения подсобного хозяйства в границах населенного пункта. Подать документы в Росреестр можно через МФЦ либо в электронном виде, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.