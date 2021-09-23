У пенсионера-инвалида в Амурской области списали с карты всю пенсию за чужие долги

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В четверг, 23 сентября, в редакцию Амур.инфо обратились читатели с проблемой: у жителя Благовещенска списали с карты всю пенсию – 26 670 рублей. Как выяснилось позднее, долг образовался за электричество в доме, проданном ещё в 2011 году под застройку. В настоящий момент дом уже давно снесён, а на его месте стоит многоэтажный жилой дом.

— Да ужас что случилось! Вчера утром, получается 22 сентября, мужу на телефон пришла эсэмэска о списании 26 с копейками тысяч рублей. Написано было, что долг за коммунальные услуги. Позвонили в нашу «управляйку», там сказали, что у нас никаких долгов нет. Зашли на сайт приставов, а там информация о задолженности, – рассказала Юлия Георгиевна в телефонном разговоре. – Судебные приставы пояснили, что задолженность идет по дому на Новой, 9/1, в Белогорье. А мы продали дом в 2011 году в Благовещенске просто по Новой, 9. То есть и дом какой-то другой.

Женщина отметила, что из-за этого «непонятного долга», помимо списанных со счёта денег, на имущество семьи наложили административный арест: на её машину и машину супруга, а также на автомобиль, который семейная пара продала ещё десять лет назад.

— Я вчера ходила в РКЦ, а там девушка посмотрела документы и заявила: «Ой, мы ошиблись». В итоге оформили письмо на поворот решения к мировым судьям. Обещали деньги вернуть. При этом в РКЦ говорят, что денег у них никаких нет, а находятся они на счетах судебных приставов, – рассказала корреспонденту Амур.инфо женщина.

Она добавила, что судебные приставы пообещали вернуть деньги в течение трех-четырех дней.

В пресс-службе судебных приставов Амурской области в телефонном разговоре с корреспондентом Амур.инфо попросили сделать официальный запрос, так как подобная информация по телефону не предоставляется.

В конце разговора Юлия Георгиевна сказала следующее:

— Мы, конечно, надеемся, что деньги вернут, но ситуация ужасная. Списали быстро, а когда вернут – непонятно.

Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.