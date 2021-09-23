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сегодня, 14:50 1

В Благовещенске с понедельника начнётся отопительный сезон

Для образовательных учреждений и здравоохранения отопление дали раньше

В Благовещенске с понедельника начнётся отопительный сезон
Фото: pixabay.com

В понедельник, 27 сентября, для детских садов и школ стартует отопительный период. Об этом мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал в прямом эфире в инстаграм-аккаунте.

В течение недели с начала отопительного периода теплоснабжающие организации приступят к запуску централизованных систем. Жильцам домов, где не появится отопление в этот период, рекомендуют обращаться в свои управляющие компании. На данный момент запас угля на котельных города составляет 126 % от норматива (62,5 тысячи тонн). К отопительному сезону готово 1 225 многоквартирных домов – это 100 % жилищного фонда.

В 2021 году капитальному ремонту подверглись семь километров тепловых сетей. Это в 2,5 раза больше, чем за 2020 год. Помимо этого, выполнен ремонт более 213 километров теплосетей. Рабочие заменили изоляцию трубопроводов, провели ревизию запорной арматуры, работы по обслуживанию распределительных камер и коммуникаций.

Плановый ремонт был проведён на 29 котельных, а в Белогорье построили новую котельную на 10 котлов. Также в рамках текущей ремонтной кампании были увеличены мощности котельных в Верхнеблаговещенском, Астрахановке, Садовом, Радиоцентре и в других отдаленных районах городского округа, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#дети #школа

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Комментарии
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  • Володя.А

    Володя.А
    34 минуты назад

    Там всё понятно. Может 1 октября будет топить ТЭЦ в домах.

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