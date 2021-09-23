В Тынде передали в суд уголовное дело об оскорблениях мэра города

Следственный отдел СК по городу Тынде расследовал и передал в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Основанием для возбуждения дела послужили два сообщения, опубликованные в популярном мессенджере в группе для жалоб и предложений от населения.

Две аудиозаписи, опубликованные в группе, содержали ненормативную лексику и угрозы расчленения в отношении мэра города Тынды Марины Михайловой. Суть претензий женщины состояла в том, что в её квартире наблюдаются постоянные перебои с электроэнергией. Несколько позже женщина принесла свои извинения в той же группе и обратилась в полицию с повинной.

Тем не менее территориальными органами СК в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей». Наказание по этой статье может быть назначено в виде штрафа до сорока тысяч рублей, в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо в виде исправительных работ на срок до одного года.

Мэр Тынды Марина Михайлова подтвердила информацию о возбуждении уголовного дела.

Материалы на других жителей, допустивших оскорбительные высказывания в адрес представителей власти, подготавливаются в настоящее время, сообщает пресс-служба администрации Тынды.