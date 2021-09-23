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23сентября
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сегодня, 15:01 4

В Тынде передали в суд уголовное дело об оскорблениях мэра города

Гнев женщины вызвало отсутствие света в её квартире

В Тынде передали в суд уголовное дело об оскорблениях мэра города
Фото: пресс-служба администрации г.Тында

Следственный отдел СК по городу Тынде расследовал и передал в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Основанием для возбуждения дела послужили два сообщения, опубликованные в популярном мессенджере в группе для жалоб и предложений от населения.

Две аудиозаписи, опубликованные в группе, содержали ненормативную лексику и угрозы расчленения в отношении мэра города Тынды Марины Михайловой. Суть претензий женщины состояла в том, что в её квартире наблюдаются постоянные перебои с электроэнергией. Несколько позже женщина принесла свои извинения в той же группе и обратилась в полицию с повинной.

Тем не менее территориальными органами СК в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей». Наказание по этой статье может быть назначено в виде штрафа до сорока тысяч рублей, в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо в виде исправительных работ на срок до одного года.

Мэр Тынды Марина Михайлова подтвердила информацию о возбуждении уголовного дела.

Материалы на других жителей, допустивших оскорбительные высказывания в адрес представителей власти, подготавливаются в настоящее время, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#городская власть #криминал #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    какой мэр обидчивый-а ещё коммунисткой была

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Давно пора подпалить хвосты анонимным лжецам и хулиганам! А то распоясались до невозможности - самого Президента оскорблять пытаются!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    Офис-единоросска!

  • retrogr

    retrogr
    49 минут назад

    )))) а перебои с эл.энергией 100% так и не прекратились.всё что нужно знать о подобных сервисах обратной связи с чинушками

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